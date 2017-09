PFN wydaje pieniądze państwowych spółek na wsparcie pomysłów PiS. Rzecznik rządu się tłumaczy

Fot. Andrzej Hulimka/Reporter Billboardy kampanii za reformą sądownictwa wiszą w wielu miastach Polski.

- Z tego co wiem, kampania Polskiej Fundacji Narodowej dotycząca reformy sądownictwa jest częścią większego projektu, który nie odnosi się tylko do wymiaru sprawiedliwości. Nie jest to też pierwszy projekt Polskiej Fundacji Narodowej - powiedział w piątek rzecznik rządu Rafał Bochenek. To odpowiedź na krytykę pod adresem rządu. Ten wykorzystuje pieniądze spółek Skarbu Państwa do promocji swoich pomysłów.

W piątek Polska Fundacja Narodowa ma przedstawić szczegóły kampanii informacyjnej dotyczącej reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Fundacja podkreśla, że celem kampanii jest wyjaśnienie polskiej i światowej opinii publicznej znaczenia tych reform.

- Z tego, co się orientuję, to jest jakiś większy projekt, nie tylko odnoszący się kwestii sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, ma on wiele filarów, wiele elementów - powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek w Radiu Plus.

- Fundacja ma oczywiście wielką rolę do odegrania, jeśli chodzi o budowanie polskiego wizerunku czy to na świecie, w Europie, czy również i w kraju, ponieważ przecież wielokrotnie publikacje, które pojawiały się chociażby w ostatnim czasie w kontekście reformy wymiaru sprawiedliwości w wielu zachodnich mediach, były tak naprawdę inspirowane przez dziennikarzy, którzy pracują tu w Polsce - ocenił Bochenek.

Na uwagę prowadzącego, że w poprzednich zapowiedziach nie było ani słowa o tym, że fundacja ma wspierać działania rządu w kraju, Bochenek odparł, że "właśnie w kontekście chociażby ostatnich tygodni, miesięcy, ma to jednak duże znaczenie", ponieważ - jego zdaniem - to, co działo się w ostatnim czasie w "zachodnich mediach" jest "w jakiś sposób skorelowane" z działaniami politycznymi.

- Polska Fundacja Narodowa nie jest ani agendą rządową, nie jest również agendą, która podlega pani premier, jest pewnym bytem niezależnym, w związku z tym ciężko mi tutaj komentować w szczegółach każde działanie Polskiej Fundacji Narodowej - podkreślił Bochenek.

Rzecznik rządu zwrócił też uwagę, że kampania informacyjna na temat zmian w sądownictwie nie jest pierwszym projekt tego podmiotu. Jak mówił, PFN zaangażowała się m.in. w projekt Ministerstwa Sportu "Team 100" wspierający młodych zdolnych sportowców. - To jest działanie również właściwie w kraju, ale to będzie rezonowało również za granicę i jak rozumiem, to działanie, które jest teraz podejmowane, ta kampania informacyjna, również przyniesie tego typu skutek i efekt - ocenił.

Rafalska wstrzymuje firmy. Do końca roku nie opłaca się ich zakładać

Czym jest Polska Fundacja Narodowa?

Jak pisaliśmy w kwietniu, PFN ma mieć nawet pół miliarda złotych wpłaconych przez spółki Skarbu Państwa. Jej zadaniem, ma być obalanie stereotypów o polskiej gospodarce i gwarantowanie "nieosiągalnych wcześniej projektów na skalę Polski, Europy i świata".

Czym jeszcze ma się zająć fundacja? Według oficjalnych dokumentów: organizowaniem konferencji gospodarczych, naukowych i badawczych, prowadzeniem lub zlecaniem analiz, organizacją kampanii promocyjnych, organizacją inicjatyw społecznych i inicjowaniem współpracy pomiędzy spółkami skarbu państwa a naukowcami. Poza tym w statucie fundacja obliguje się do "przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia odpowiadające realizacji celów Fundacji".

100 mln zł w 2016 r. i 50 mln zł co rok do 2027 - takim budżetem będzie zarządzać Polska Fundacja Narodowa. Finansową kroplówkę zapewnią spółki skarbu państwa.

Kto zapłacił za PFN? Spółki skarbu państwa. Wpłaty oscylowały od 1,5 mln do 7 mln. Polska Grupa Zbrojeniowa, PGE, Enea, Energa, KGHM, PZU, Orlen, PGNiG, PKO i Azoty wyłożyły maksymalną stawkę. Tauron, Lotos, Polskie Koleje Państwowe i Totalizator Sportowy dorzuciły po 5 mln. Do tego 3 mln wpłaciła Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i Giełda Papierów Wartościowych. 1,5 mln zł na projekt przekazał Polski Holding Nieruchomości. 17 fundatorów, w sumie 97,5 mln zł.