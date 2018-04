PFN zadbała o wizerunek. Nie wypłaciła ani złotówki nagród

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER Prezes PFN nie przyznawał nagród, gdy Beata Szydło hojnie obdarowywała ministrów

Zatrudnienie agencji odpowiadającej za wizerunek Polskiej Fundacji Narodowej przyniosło skutek. Nie dość, że PFN odpowiedział na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, to jeszcze okazało się, że Fundacja nie przyznaje nagród swojemu zarządowi.

Polska Fundacja Narodowa na większość pytań o sposób wydatkowania środków otrzymanych ze spółek Skarbu Państwa odpowiada w ten sam sposób. Zasłania się "tajemnicą przedsiębiorstwa". Z tego względu nadal nie wiemy jakie dokładnie projekty wspiera fundacja ani tym bardziej jakimi kwotami.

Wiadomo jednak, ile zarabiają członkowie zarządu. To czterokrotność średniego wynagrodzenia. Dzięki wnioskowi o udostępnienie informacji publicznej wysłanemu do PFN przez wiceprezesa FOR Marka Tatałę jasnym stało się, jak wyglądała kwestia przyznawania nagród. Okazuje się, że w czasie, gdy ministrowie regularnie otrzymywali dodatkowe pieniądze, które zdaniem Beaty Szydło im "się należały", zarząd PFN był dużo bardziej powściągliwy. Nie wypłacił bowiem żadnej nagrody ani sobie ani członkom rady.

Z opóźnieniem, ale dostałem odpowiedź z @Fundacja_PFN. Wynika z niej, że zarząd #PFN, w przeciwieństwie do ministrów, nie otrzymywał nagród. Członkowie zarządu otrzymują wynagrodzenie, tak jak już było wcześniej pokazane, w wysokości czterokrotności średniego wynagrodzenia. pic.twitter.com/TeI273YwPz -- Marek Tatała (@MarekTatala) 26 kwietnia 2018

Odpowiedź na te pytania, według Tatały, przyszła z opóźnieniem. Kilka tygodni po ujawnieniu informacji o tym, że Polska Fundacja Narodowa zatrudniła agencję Partner of Promotion, która ma zadbać o jej wizerunek.

