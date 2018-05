PGE chce kupić spółkę Kulczyków. "Strategiczna inwestycja"

Fot. WOJCIECH STROZYK REPORTER

Grupa PGE ogłosiła wezwanie na 100 proc. akcji Polenergii, należącej do Kulczyków. Z jedną akcję Polenergii oferuje 16,29 zł.



"Posiadane przez Polenergię aktywa pasują do profilu biznesowego PGE i odpowiadają poszczególnym segmentom działalności grupy, niosąc tym samym potencjał do zwiększenia jej wyników finansowych. Zróżnicowana i wielokierunkowa działalność Polenergii może przyczynić się także do ograniczenia ryzyka działalności Grupy PGE. Przejęcie aktywów Polenergii pozwoliłoby Grupie PGE na zwiększenie produkcji elektrycznej i ciepła, wzrost udziału w segmencie dystrybucji, a także zwiększenie portfela posiadanych mocy wiatrowych" - napisano w komunikacie PGE.

Grupa podkreśliła też, że Polenergia oprócz posiadanych aktywów wytwórczych, zarówno konwencjonalnych, jak i zasilanych odnawialnymi źródłami energii, sieci dystrybucyjnych i projektu morskich farm wiatrowych, prowadzi także wiele projektów rozwojowych. Projekty te, m.in. elektromobilność, magazyny energii i fotowoltaika, uzupełniają - jak podano - działania PGE w obszarze badań i rozwoju oraz wpisują się w innowacyjne podejście."Z uwagi na to, że Polenergia posiada w swoim portfelu Elektrociepłownię Nowa Sarzyna, przejęcie wpisuje się w ogłoszoną przez Grupę PGE w grudniu 2017 r. Strategię Ciepłownictwa. Grupa PGE jest liderem na rynku ciepła i chce w maksymalnym stopniu wykorzystać ten potencjał. Ponadto inicjuje zmiany w całym segmencie, dostosowując ofertę do potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów" - czytamy w komunikacie.Potencjalne nabycie akcji Polenergii traktowane jest przez PGE - podkreślono - jako najszybszy do zrealizowania sposób na zbilansowany rozwój nieorganiczny, a tym samym długoterminowa inwestycja o charakterze strategicznym.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

