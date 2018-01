PGNiG blisko umowy z Duńczykami. Za cztery lata w polskich kuchenkach popłynie norweski gaz

Fot. Gaz-System Baltic Pipe to strategiczny projekt, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim

PGNiG powinno niedługo podpisać umowę przesyłową z Energinet.dk i rozpocząć przygotowywanie portfela dostaw gazu, które będą przesyłane gazociągiem Baltic Pipe - poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

- Podpisaliśmy umowę z Gaz-Systemem na przesył gazu przez Baltic Pipe. Z Energinetem będziemy lada dzień ogłaszać podpisanie umowy - powiedział Woźniak podczas panelu na kongresie Powerpol.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Umożliwi on transport gazu ze złóż w Norwegii na rynki duński, polski i szwedzki, jak również do odbiorców w sąsiednich krajach. Promotorami projektu są firmy Gaz-System z Polski oraz Energinet z Danii.



Duńczykom zależy na dodatkowym gazie w swojej infrastrukturze przesyłowej. Ta nie jest obecnie w pełni wykorzystana. Polacy dzięki realizacji budowy gazociągu uniezależnią się po części od dostaw gazu z Rosji.

Wiceprezes Maciej Woźniak dodał, że PGNiG spodziewa się, iż operatorzy podejmą decyzję inwestycyjną w sprawie Baltic Pipe w tym roku.

- Natomiast my ze swojej strony zaczniemy zabezpieczać portfel dostaw tym gazociągiem tak, żeby w 2022 r. być gotowym do pełnego umożliwienia dostaw z tego kierunku - dodał Woźniak.