PGNiG na giełdzie najniżej od półtora roku. Akcjonariusze nie dostaną ani grosza

Skarb Państwa nie chce pieniędzy od PGNiG. Taka wiadomość wprawiła w osłupienie inwestorów giełdowych i przystąpili do wyprzedaży akcji. Te spadły do najniższych poziomów od 2016 roku.

W ub. roku zysk netto PGNiG był rekordowy. 2,9 mld zł udało się przekroczyć po raz pierwszy w historii. Wynik napompowały zyski z wydobycia. Akcjonariusze mogli się spodziewać sowitej wypłaty.

Zarząd zaproponował nawet w maju 15 gr. na akcję, czyli 867 mln zł w porównaniu do 20 gr. i 1,2 mld zł rok wcześniej. Już to rozczarowało giełdę. No jak to, zysk rekordowy, a wypłata spada?

Okazuje się, że Skarb Państwa zafundował rynkowi jeszcze większa niespodziankę. Po raz pierwszy od 2006 roku spółka ma nie wypłacić akcjonariuszom ani grosza.

Reakcja giełdy była natychmiastowa. Akcje spadały w piątek nawet ponad 6 proc., poniżej 5,30 zł za akcję, czyli na najniższe poziomy od grudnia 2016 roku.

Skarb Państwa, który ma 72 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zaproponował, żeby całość zysku netto pozostała w spółce w postaci kapitału rezerwowego wysokości 866,7 mln zł oraz kapitału zapasowego wysokości 1 167 mln zł. Taką treść zawiera projekt uchwały na walne zgromadzenie, które po przerwie ma być kontynuowane 20 lipca.

Wcześniejszy projekt uchwały ws. podziału zysku za ub. rok zakładał wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.

Zachowane w spółce na kapitale rezerwowym pieniądze (866,7 mln zł) przeznaczone zostaną na rozbudowę i modernizację krajowej sieci dystrybucyjnej gazu.

Pod koniec czerwca akcjonariusze PGNiG podjęli uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 6 lipca 2018 r. Następnie ZWZ zostało przerwane do 20 lipca.

