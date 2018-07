Rekordowy wynik PGNiG. Gazowy gigant zarabia krocie na wydobyciu

Fot. Shutterstock/curraheeshutter Ceny gazu poszły w górę, a za nimi zyski z wydobycia PGNiG

Polski gigant gazowy ma się coraz lepiej. Ale to nie dzięki zyskom na sprzedaży gazu do naszych mieszkań. To wzrost zysków na wydobyciu zaskoczył rynek.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo miało 703 mln zł skonsolidowanego zysku netto w drugim kwartale wobec 499 mln zł rok wcześniej - wynika z wstępnych szacunków. To rekord spółki jeśli chodzi o drugi kwartał, który zwykle nie należał do najlepszych w roku, a wiele razy w historii kończył się stratą.

Skonsolidowane przychody wyniosły wstępnie 7 639 mln zł wobec 7 128 rok wcześniej. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację, czyli tzw. EBITDA wzrósł do aż 1 627 mln zł wobec 1 408 mln zł rok wcześniej.

Takie dane zaskoczyły kompletnie analityków. Ci ankietowani przez PAP oczekiwali co prawda wzrostu EBITDA, ale do poziomu tylko 1 517,8 mln zł. Wynik okazał się o 7,2 proc. wyższy od prognoz.

W wynikach najbardziej zwraca uwagę 1 187 mln zł zysku EBITDA wypracowane przez segment poszukiwania i wydobycia. Rok temu było to 863 mln zł, co i tak było niezłym rezultatem. W osiągnięciu wysokich zysków nie przeszkodziły nawet wysokie koszty tzw. odwiertów negatywnych i wstrząsów sejsmicznych - wyniosły 132 mln zł w porównaniu do 81 mln zł rok temu.

To z pewnością efekt wzrostu cen gazu na krajowym rynku. Na Towarowej Giełdzie Energii notowany jest na poziomie 100 zł za MWh, podczas gdy rok temu były to poziomy około 70 zł. Do tego mocno w ostatnim roku drożała ropa naftowa na światowym rynku - z 52 dol. do 74 dol. za baryłkę Brent.

Co ciekawe, giełda zareagowała wstrzemięźliwie na przedstawione rezultaty. Niepokoić może spadek zysków z dystrybucji o 70 mln zł oraz utrzymująca się strata na obrocie i magazynowaniu (-209 mln zł w porównaniu do -268 mln zł rok temu).

Notowania PGNiG w ostatnim tygodniu





Akcje PGNiG rosną po pierwszej pół godzinie sesji w piątek o 0,7 proc. Od października ub. roku znajdują się w trendzie spadkowym.

To wyniki wstępne. Publikację ostatecznego raportu za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2018 roku przewidziano na 30 sierpnia 2018 roku.

