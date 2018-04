Pierwsze gminy zakazują sprzedaży alkoholu w nocy. Konsultacje społeczne zakrawają na żart

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER Przeciwnicy nocnej prohibicji wskazują, że handel alkoholem przeniesie się do podziemia.

Tylko sześciu mieszkańców Bytomia wzięło udział w konsultacjach społecznych, a w Starachowicach na spotkanie z władzami miasta przyszli właściciele sklepów z alkoholem. Coraz więcej gmin decyduje się na wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w nocy.

W awangardzie nocnej prohibicji znalazła się podwarszawska gmina Zielonka. Tamtejsi radni już przegłosowali zakaz sprzedaży alkoholu po 23, a nowy przepis w życie wejdzie jeszcze w kwietniu.

Taki sam zakaz przegłosowali już radni jednej ze warszawskich dzielnic - Targówka. Aby mógł wejść w życie potrzebna jest jednak zgoda Rady Miasta. Głosowanie ma odbyć się w maju.

Wśród miast, które już zdecydowały się skorzystać z możliwości zakazania sprzedaży alkoholu w nocy jest Sopot. Już w najbliższy wtorek tamtejsza Rada Miasta może przegłosować uchwałę w tej sprawie.

W Sopocie kompromis. Kogo ucieszy?

Zwolennicy ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy będą zachwyceni, ale tylko do chwili, gdy poznają szczegóły wynegocjowanego przepisu.

Władze Sopotu nie skorzystały bowiem z przewidzianej ustawą możliwości zamknięcia sklepów monopolowych od 22 do 6 rano, lecz w ramach kompromisu z przedsiębiorcami zgodziły się, by były otwarte aż do 2 w nocy.

Prawdopodobnie już o 22 zamknięte będą za to sklepy z alkoholem w Krakowie. Za takim rozwiązaniem opowiedziała się zdecydowana większość dzielnic, ale ostateczną decyzję podejmą miejscy radni w maju.

W stolicy Małopolski nie udały się za to konsultacje społeczne. Swoje zdanie na temat zakazu władzom miasta przedstawiło zaledwie 60 osób, z czego połowa była przeciw.

Jeśli 60 osób to śmiesznie mała liczba w drugim największym mieście Polski, to co powiedzieć o skali konsultacji społecznych w 170-tysięcznym Bytomiu? Swoje zdanie w sprawie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu wyraziło zaledwie sześć osób, z czego pięć było za.

Przytłaczające zwycięstwo zwolenników nocnej prohibicji raczej nie miało większego znaczenia dla tamtejszego ratusza, który zdecydował się przygotować uchwałę zakazującą sprzedaży alkoholu od 23 do 5 rano. Radni zagłosują nad nią już w przyszłym tygodniu.

Zakaz tylko w centrum miasta

Także do 23 czynne mają być sklepy z alkoholem w Poznaniu, ale przynajmniej początkowo ograniczenie ma dotyczyć tylko sklepów położonych na Starym Mieście. Na razie władze Poznania nie zdradzają szczegółów planowanej uchwały.

"Projekt uchwały trafił do radnych. Będzie on omawiany na Komisji Bezpieczeństwa 25 kwietnia. Do tego czasu UMP nie udziela informacji na ten temat. W pierwszej kolejności z projektem muszą bowiem zapoznać się radni" - czytamy w mailu do money.pl.

Także tylko w centrum miasta, ale za to między 22 a 6 rano zakaz może zostać wprowadzony w Katowicach. Projekt uchwały w tej sprawie został właśnie poddany konsultacjom społecznym, a radni mają się nim zająć w maju.

W Łodzi sprawa ograniczenia sprzedaży alkoholu wciąż jest otwarta. Wprawdzie w zakończonym 10 kwietnia internetowym głosowaniu ponad dwie trzecie z 2599 osób opowiedziało się przeciw jakimkolwiek ograniczeniom sprzedaży alkoholu, ale władze miasta oczekują bardziej reprezentatywnej próby.

"Konsultacje społeczne są w toku. Oprócz głosowania na stronie vox.uml.lodz.pl zbierane są opinie mieszkańców w postaci ankiet i sondażu opinii publicznej na reprezentatywnej liczbie ankietowanych. Dopiero po pełnym opracowaniu zebranych danych sprawa będzie procesowana dalej" - wyjaśnia w mailu do money.pl Grzegorz Gawlik, rzecznik łódzkiego ratusza.

Konsultacje społeczne. Nie przyszedł żaden mieszkaniec

Jednym z pierwszych miast w Polsce, które zdecydowały się zorganizować szerokie konsultacje tuż po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, były Starachowice.

Już 12 lutego rozpoczęły się trzytygodniowe konsultacje społeczne, a 20 lutego zorganizowano spotkanie przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli punktów sprzedaży alkoholu.

W konsultacjach społecznych wzięło udział 600 osób, które w zdecydowanej większości sprzeciwiły się zakazowi. Nie udało się także zorganizowane przez ratusz spotkanie. Jak informuje "Echo Dnia", trwało zaledwie pół godziny i zostało zdominowane przez właścicieli sklepów z alkoholem. Nie pojawił się ani jeden mieszkaniec. W tej sytuacji władze Starachowic uznały, że żadnych ograniczeń sprzedaży alkoholu nie będzie.

Żadnych ograniczeń nie planuje na razie także Częstochowa. "W projektach uchwał na Radę Miasta będących realizacją zmian ustawowych dot. sprzedaży i wyszynku alkoholi, przygotowanych przez Urząd Miasta, nie ma projektu takiej regulacji. Nie ma też na razie projektu idącego w tym kierunku, który byłby zgłoszony przez radnych na kwietniową sesję" - informuje money.pl biuro prasowe Urzędu Miasta Częstochowy.

O wprowadzenie przepisów umożliwiających ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy samorządy walczyły od kilku lat. Sprawa nabrała rozpędu po tym, gdy na początku obecnej kadencji Sejmu powołany został parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich, w którym zasiedli głównie byli samorządowcy.

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w której zapisano między innymi możliwość zakazania przez gminę sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 30 stycznia. Gminy mają pół roku na podjęcie odpowiednich ustaw od chwili wejścia ustawy w życie, czyli do 9 września.

