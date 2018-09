Pierwsze kasy online od stycznia. Przedsiębiorcy wciąż nie wiedzą, jak się przygotować

Obecnie używane przez sprzedawców i usługodawców kasy fiskalne mają być systematycznie zastępowane przez kasy online. Wszystko po to, by jeszcze skuteczniej pozyskiwać środki na finansowanie programów społecznych i inwestycji.

Ministerstwo finansów szacuje, że w przyszłorocznym budżecie podatek VAT przyniesie o 12,3 mld zł więcej niż w obecnym roku. Kasy online mają się przyczynić do tego wzrostu – informuje "Gazeta Wyborcza".

Czy zmiany w tym akcie zostaną przyjęte w terminie? Być może, ale biorąc pod uwagę, jak niewiele czasu zostało do stycznia, można się obawiać, że będą one niedopracowane i spowodują wiele niejasności.

Nie wiadomo, co z firmami w głuszy

Aby korzystać z kas online, przedsiębiorcy będą musieli mieć dostęp do sieci.

- Ustawodawca zakłada, że wszyscy właściciele nowych kas będą mieli dostęp do internetu, za co oczywiście będą musieli dodatkowo zapłacić. Na razie nikt nie mówi o darmowym (finansowanym przez państwo) dostępie do internetu dla wszystkich obywateli. Miejmy tylko nadzieję, że w celu wypełnienia obowiązków podatkowych podmioty te nie będą musiały rezygnować z prowadzenia działalności w miejscach oddalonych od cywilizacji – powiedział w rozmowie z "GW" mec. Jacek Matarewicz, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg Tomczykowski.