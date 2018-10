Pierwsze ozdoby świąteczne tradycyjnie pojawią się w sklepach po Wszystkich Świętych

Fot. Bartlomiej Magierowski Asortyment świąteczny pojawi się w sklepach już za kilka dni

Średni budżet Polaków na święta Bożego Narodzenia to 720 zł. Nic dziwnego, że sklepom zależy, byśmy zaczęli upłynniać środki jak najwcześniej.

Polacy na święta wydają ponad 20 mld zł. Niektóre sieci handlowe już wprowadzają produkty z myślą o tym najgorętszym okresie handlowym w roku. Z punktu widzenia rocznych obrotów okres świąteczny jest kluczowy na rynku jubilerskim, kosmetycznym czy księgarskim, ale ponadprzeciętne zyski notują też producenci zabawek – zauważa "Rzeczpospolita".

- Tradycyjnie, w sieciach handlowych jako pierwsze z oferty świątecznej pojawiają się te produkty, nad których zakupem jako klienci najdłużej się zastanawiamy. Stąd często już w listopadzie sklepy eksponują zabawki, pomysły na prezenty, zestawy kosmetyków czy słodyczy – wyjaśnia Michał Sikora, kierownik ds. komunikacji Tesco Polska.

Biedronka będzie prezentowała ofertę świąteczną w kilku odsłonach od początku listopada. Tradycyjnie po Wszystkich Świętych na półkach zwolni się miejsce po zniczach i wylądują na nich bombki, pluszowe renifery i zestawy kosmetyków z Mikołajem.

Czy to sklepy mobilizują nas do wcześniejszych zakupów czy tylko wychodzą naprzeciw potrzebom klientów? Z badań Deloitte wynika, że 17 proc. Polaków rozpoczyna poszukiwanie prezentów już we wrześniu. W listopadzie robi to co piąty ankietowany. W pierwszej połowie grudnia 33 proc. respondentów marzy o tym, by zakupy świąteczne mieć już za sobą.

