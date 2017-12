Bunt pilotów w Ryanair. Uziemią przewoźnika na święta?

Piloci irlandzkiego przewoźnika niskokosztowego Ryanair zapowiadają strajk. Po Włochach i Portugalczykach dołączyli Niemcy, a teraz zapowiadają to Irlandczycy. Akcja szykowana jest na 20 grudnia.

Tuż przed świętami za strajkiem opowiedzieli się zrzeszeni w związku zawodowym IMPACT irlandzcy piloci – informuje Irlandzkie Stowarzyszenie Pilotów (IALPA) cytowany przez "The Guardian". Domagają się rozmów na temat warunków płacy i pracy.

Do związku należy jednak tylko część pilotów i nie reprezentuje on zatrudnionych przez pośredników. Jak zapowiedział IAPLA strajk poparli jednak kapitanowie, a bez nich samolot nie wystartuje - pisze brytyjski dziennik.

Ryanair odwoła setki lotów. Początek problemów przewoźnika?

Według Ryanair w proteście weźmie udział nie więcej niż 28 proc. z 300 pilotów z Dublina – podaje RMF FM. Linia zapewnia, że nie przewiduje większych problemów. Irlandczycy zapowiedzieli akcje na 20 grudnia.

Parę dni później, jak informował "Reuters", w okresie 23 a 26 grudnia strajkować będą niemieccy piloci. Na koniec tygodnia protestować będą również włoscy piloci. Podobne strajki planują również Portugalczycy.

German pilots union steps up pressure on Ryanair with strike call https://t.co/1VelsrXhQv