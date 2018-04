PIT Last Minute: jeden procent

To ostatni tydzień na rozliczenie się z fiskusem. Przypominamy, że to też ostatni moment na to, by przekazać jeden procent podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Podpowiadamy, jak w prosty i szybki sposób to zrobić.

Wyjaśniamy, gdzie znaleźć numer KRS organizacji pożytku publicznego oraz w którym miejscu należy go wpisać w formularzu.

Money.pl w ostatnim tygodniu pomoże m.in. w złożeniu zeznania przez internet, odliczeniu ulg, czy przekazaniu 1% podatku.

Skorzystać można na przykład z bezpłatnego programu do ekspresowego rozliczenia.

