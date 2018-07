Unia zdecyduje o zawartości piwa w piwie. Branża wstrzyma oddech

Fot. MAREK LASYK/REPORTER/EAST NEWS

W polskim prawie brakuje definicji piwa. Być może wątpliwości co do tego, czym właściwie jest piwo i co można opodatkować jak chmielowy trunek rozwieje Trybunał Sprawiedliwości UE.

Polska wysyła zapytanie do Luksemburga o to, czym właściwie jest piwo – pisze ”Rzeczpospolita”. A dokładnie, chce ustalić, jakie muszą być proporcje udziału w brzeczce piwnej składników słodowych w stosunku do niesłodowych, by dany trunek można było nazwać piwem.

Sąd w Piotrkowie Trybunalskim musi określić, czy przedsiębiorca produkował piwo smakowe, czy może napój fermentowany. Ma to znaczenie dla opodatkowania jego wyrobu. Sprawa jednak może zatoczyć znacznie szerszy krąg i dotknąć całej branży piwnej.

Czytaj również: Reklamy piwa mają być zakazane. "Ich pokazywanie to zbrodnia na wychowaniu"

Gdyby się okazało, że wyroby polskich piwowarów nie spełniają definicji piwa ustanowionej przez Trybunał - gdyż w smakowym piwie jest za mało piwa - narażą się na zapłatę akcyzy jak za wyroby fermentowane. A ta jest znacznie wyższa – pisze dziennik.

Podczas gdy stawka akcyzy za wyroby fermentowane wynosi 158 zł, przy najpopularniejszych piwach jest ona wyliczana na około 90 zł.

Jak informuje ”Rz”, fiskus uzbrojony w wyrok Trybunału, mógłby się wówczas upomnieć o tę różnicę i to za pięć lat wstecz.