Polską gospodarkę czeka ostre hamowanie. Odczujemy je za 1,5 roku

Fot. JAKUB ORZECHOWSKI/REPORTER/EAST NEWS

Wzrost gospodarczy w Polsce w 2018 roku wyniesie 4,8 proc. PKB - prognozuje Fitch Ratings. Analizy nie są dla nasz szczególnie łaskawe, bowiem już w przyszłym roku gospodarka spowolni do 3,6 proc., by wyhamować do 2,9 proc. w 2020 roku.

Ten rok zapowiada się dobrze. Z danych o wysokiej częstotliwości, czyli np. o sprzedaży detalicznej (wzrost o 7,1 proc. rok do roku w lipcu 2018 r.) wynika, że silny wzrost konsumpcji i dobra sytuacja na rynku pracy utrzymały się w III kw. 2018 r. - podają autorzy raportu "Global Economic Outlook - September 2018".

Czytaj również: Szczęśliwy jak Polak. Tylko my tak pozytywnie myślimy o gospodarce

Konsumpcję, zdaniem Fitch Ratings, powinna wspierać również polityka rządu. Jednak to inwestycje powinny stać się głównym motorem wzrostu w drugiej połowie 2018 r. Może być to efekt przewidywanego przyspieszenia wydatkowania funduszy unijnych - twierdzą eksperci agenci ratingowej.

Czeka nas spowolnienie

Dobra końcówka roku nie przesądza sprawy. Jak ocenia agencja Fitch, już przyszły rok będzie dla polskiego PKB gorszy. Naprawdę ostre hamowanie gospodarki zobaczymy już za kilkanaście miesięcy, czyli w 2020 roku.

Czytaj także: Wielki kryzys jest zawsze niespodziewany. "Dziś gotowi jesteśmy tylko na taki, jakiego już doświadczyliśmy"

"Spodziewane jest spowolnienie wzrostu w 2019 i 2020 r" - prognozuje agencja. "Inwestycje prawdopodobnie osłabną wraz ze spowolnieniem napływu środków z UE. Wzrost wykorzystujący import oraz spowolnienie u głównych partnerów handlowych w UE, które prognozuje Fitch, zaciążą na wyniku eksportu netto. Zacieśnienie na rynku pracy spowoduje uszczerbek w marżach przedsiębiorstw oraz skłoni do zacieśnienia polityki pieniężnej, które spowolni wzrost konsumpcji" - czytamy w raporcie.

Inflacja przyśpieszy

Fitch prognozuje, że wzrost inwestycji wyniesie 5,6 proc. w tym roku, 2,8 proc. - w 2019 r. i 0,6 proc. - w 2020 r.

Zobacz też: Kryzys na horyzoncie. Pod koniec roku budowlanka "pod wodą":





Według agencji Fitch sytuacja na rynku pracy oraz "umiarkowana słabość" kursu walutowego doprowadzą do przyspieszenia inflacji, co sprawi z kolei, że bank centralny podniesie stopy procentowe w drugiej połowie 2019 r.

Agencja prognozuje, że inflacja konsumencka (CPI) wyniesie 2,5 proc.na koniec tego roku, 2,8 proc. na koniec 2019 r. i 2,5 proc. na koniec 2020 r (wobec 2,1 proc. na koniec 2017 r.).

Fitch spodziewa się również, że główna stopa procentowa (referencyjna) wzrośnie do 2 proc. na koniec 2019 r. i dalej do 2,5 proc. na koniec 2020 r.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl