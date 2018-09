Szczęśliwy jak Polak. Tylko my tak pozytywnie myślimy o gospodarce

Fot. PAP/Leszek Szymański Widmo kryzysu gospodarczego. Jednak Polacy optymistycznie patrzą w przyszłość

Polacy są jedynym narodem, który nie tylko pozytywnie ocenia obecny stan gospodarki, ale również z ogromnym optymizmem patrzy w przyszłość. To wszystko w czasie napięcia i wyczekiwania kolejnego światowego kryzysu.

69 proc. Polaków uważa, że gospodarka naszego kraju jest w świetnym stanie. Bardziej optymistyczni w ocenie obecnej sytuacji swojego państwa są tylko Niemcy. Jednak jednak chodzi o patrzenie w przyszłość, nikt już Polakom nie dorównuje. Optymizm wyraża 59 proc. badanych nad Wisłą – wynika z raportu organizacji Pew Research Center z Waszyngtonu. W Niemczech o tym, że będzie lepiej, przekonanych jest już tylko 37 proc. mieszkańców.

Czytaj także: Wielki kryzys jest zawsze niespodziewany. "Dziś gotowi jesteśmy tylko na taki, jakiego już doświadczyliśmy"

Mija 10 lat od ostatniego światowego kryzysu. W ocenie byłego szefa FED Bena Bernankego, największego kryzysu finansowego świata, większego nawet od Wielkiego Kryzysu z lat 1929-33. W wielu krajach czuć niepewność ekonomiczną. Finansjera wypatruje kolejnego kryzysu i szykuje się na krach. W tym czasie, w kraju nad Wisłą optymizm jak nigdy.

Pew Research Center wykazuje w swoim raporcie, że po ostatnim kryzysie wiele gospodarek osiągnęło dno i przez 10 lat stopniowo się od niego odbijało. To ma odzwierciedlenie w ocenie warunków ekonomicznych mieszkańców danych krajów. Na przykład aktualnie ośmiu na dziesięciu Niemców, dokładnie 78 proc. badanych, uważa, że gospodarka ich kraju jest w bardzo dobrej kondycji. To aż o 50 pkt proc. więcej, niż w 2009 roku.

I to właśnie Niemcy są obecnie najbardziej optymistycznym narodem w tej kwestii. Na drugim miejscu znaleźli się Polacy. W porównaniu z 2009 r. w naszym kraju nastroje poprawiły się o 40 pkt proc. Z 29 do 69 proc. Równie wysoko są jeszcze Amerykanie. U nich wzrost był większy, optymizm podziela 65 proc. badanych. To o 48 pkt proc. więcej, niż w 2009 r.

Dla porównania we Francji, Japonii i Wielkiej Brytanii ekonomiczny optymizm podziela od 43 do 46 proc. badanych. A i tak zanotowano tam spore wzrosty.

Ekonomiczna nostalgia dotycząca obecnej sytuacji dotyka ponad połowy badanych krajów. 87 proc. ankietowanych Greków, 75 proc. Tunezyjczyków oraz 72 proc. Włochów uważa, że w ich krajach ludziom żyje się gorzej niż w czasach sprzed ostatniego kryzysu, czyli 20 lat temu.

Zobacz też: Kryzys na horyzoncie. Pod koniec roku budowlanka "pod wodą"

Niepewna przyszłość

To, że w większości krajów pozytywne nastroje ekonomiczne dotąd rosły, nie oznacza, że badani nie zaczynają się obawiać o to, co będzie. Wśród większości badanych pojawia się strach i niepewność o ekonomiczną przyszłość ich dzieci.

W 18 z 27 badanych krajów przeważa pesymizm. Aż 80 proc. Francuzów, 76 proc. Japończyków i 72 proc. Hiszpanów uważa, że dzieci, gdy dorosną, będą gorzej sytuowane finansowo niż ich rodzice. We wcześniejszych badaniach Pew Research Center takie obawy o dobrobyt finansowy następnej generacji dotyczyły głównie krajów wysoko rozwiniętych. Teraz jednak dołączyły do nich także kraje rozwijające się.

A z ankietowanych rozwiniętych gospodarek, to Polacy najbardziej optymistycznie patrzą w przyszłość, notując najlepszy wynik w zestawieniu, czyli wymienione wcześniej 59 proc.

Widmo kryzysu krąży nad światową gospodarką

Dekadę po upadku Lehman Brothers, który zapoczątkował wielki, globalny krach giełdowy, inwestorzy czują niepewność. Przewidują kolejny wielki kryzys. Choć zdaniem Rafała Zaorskiego, inwestora i założyciela stowarzyszenia inwestorów Trading Jam Session, globalny kryzys w najbliższych miesiącach nie uderzy.

Czytaj także: Widmo kryzysu powraca. Co trzeci bankowiec wieszczy jego nadejście w ciągu 5 lat

10 lat po wielkim kryzysie o gospodarczej przyszłości mówi też Warren Buffett w rozmowie z „Wall Street Journal”. Miliarder podkreśla, że kryzys wpłynął bardziej na spryt niż mądrość wielkich instytucji finansowych.

- Ludzie nadal będą zachowywać się głupio. To się nie zmienia. Pod wpływem minionych wydarzeń stajemy się sprytniejsi, ale nie jesteśmy mądrzejsi – stwierdził Warren Buffett.

W rozmowie z „WJS” dodaje też, że nie wie jak będzie wyglądał kolejny globalny kryzys ekonomiczny.

- Jedno jest pewne. Tak jak podczas poprzedniego kryzysu, przetrwają go ludzie i aktywa materialne. Przecież mimo wielkiego kryzysu z lat 2007-09 ziemia i domy nadal stoją, ludzie posiadający energię i konkretne umiejętności chodzą po Ziemi. Świat się nie zawalił - podsumował Buffett.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Już 19 września premiera książki pt. Łowcy z kotłowni. Dziki świat finansowych naciągaczy. Książka dostępna jest w przedsprzedaży w księgarniach internetowych