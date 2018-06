PKN Orlen zapłaci największy podatek za 2017 rok. Astronomiczne będą też podatki PZU, PKO BP i PGNIG

Fot. Bartosz Wawryszuk PKN Orlen zapłaci za zeszły rok 1,5 mld zł podatku dochodowego

Cztery spółki - PKN Orlen, PZU, PKO BP, PGNIG - zapłacą największe podatki za zeszły rok. Każda z tych firm wpłaci do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego ponad miliard złotych - szacuje "Rzeczpospolita".

Największym podatnikiem za ubiegły rok okazuje się grupa kapitałowa PKN Orlen, która wykazała w swoim bilansie aż 1,5 mld zł podatku. Danina aż czterech spółek przekroczyła astronomiczną kwotę 1 mld złotych - zaznacza "Rz".

"Rz", która co roku przygotowuje Listę 500, czyli zestawienie największych polskich firm, podaje, że w sumie cała "pięćsetka" zapłaci 20 mld zł podatku dochodowego. - W porównaniu z poprzednim rokiem większość firm odnotowała wzrost wartości podatku dochodowego od kilku do nawet kilkudziesięciu procent. Po części to efekt rosnącej skali działalności przedsiębiorstw, ale warto postawić pytanie, na ile to wynik działań uszczelniających prowadzonych przez resort finansów, czy też promocji tzw. patriotyzmu gospodarczego - czytamy.

Płacenie podatków to nie tylko obowiązek fiskalny, ale i patriotyczny spoczywający na każdym obywatelu i firmie. PKO Bank Polski wypełnia ten obowiązek - deklaruje w "Rz" kierownik zespołu prasowego i analiz PKO BP Szymon Pinderak.

W kwietniu ministerstwo finansów ujawniło dane o podatku dochodowym za 2016 rok zapłaconym przez wszystkie firmy, mające powyżej 50 mln euro obrotu. Z tych danych wynika, że budżet państwa czerpie najwięcej korzyści z gigantów kontrolowanych przez rząd. Pierwsza dziesiątka największych płatników wnosi aż jedną czwartą CIT. Z sieci handlowych najwięcej płacą Biedronka i Rossmann.

