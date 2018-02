PKN Orlen rozszerzy sprzedaż w ramach Spiżarni Regionów. Będzie więcej stacji

Fot. Bartosz Wawryszuk Obecnie do dyspozycji klientów pozostaje ponad 70 produktów regionalnych, od 23 polskich rolników i przedsiębiorców

PKN Orlen zamierza zintensyfikować strategiczne relacje i bieżącą współpracę z krajowymi dostawcami. W związku z tym przygotowuje m.in. rozszerzenie oferty produktów w ramach projektu Spiżarnia Regionów na kolejne 150-200 wybranych stacji paliw.

- Wykorzystując pozycję naszej firmy i sieć dystrybucji, którą dysponujemy, chcemy realnie przyczynić się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Narzędzie już mamy, a naszą pomoc dla lokalnych producentów deklarujemy w całym łańcuchu - od organizacji zaopatrzenia przez dostawy. Traktujemy to jako wyraz społecznej odpowiedzialności, realizowanej poprzez wsparcie dla mniejszych, rodzinnych firm. Liczymy, że ten potencjał dostrzegą również inne firmy i lokalne, wytwarzane tradycyjnymi metodami produkty o unikalnych walorach smakowych będą dostępne dla jeszcze większej grupy konsumentów - powiedział prezes Daniel Obajtek.

Wg spółki, pilotażowy projekt Spiżarnia Regionów, zainicjowany we wrześniu 2017 r., odniósł sukces. Obecnie do dyspozycji klientów pozostaje ponad 70 produktów regionalnych, od 23 polskich rolników i przedsiębiorców, na blisko 400 stacjach paliw w 4 województwach. Produkty wchodzące w skład oferty mają korzenie regionalne, zostały w pełni wytworzone w Polsce, przez producentów reprezentujących rodzimy kapitał. Projekt jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Rynku Rolnego, przypomina spółka.

- Spiżarnia Regionów to doskonała platforma do promocji lokalnych produktów od polskich producentów, którzy często nie mają możliwości konkurowania z zagranicznymi dostawcami. PKN Orlen dostrzega potencjał do rozszerzenia oferty na kolejne 150-200 wyselekcjonowanych stacji. Obecnie trwają przygotowania, aby projekt mógł zostać wdrożony wiosną br. - czytamy dalej.

Koncern stawia również na dynamiczny rozwój marek własnych, które produkowane są przez lokalnych producentów i w dużej części mają zastąpić zagraniczne produkty. Pierwszą kategorią, którą PKN Orlen wprowadził do sprzedaży na stacjach paliw pod marką własną była woda źródlana O!, która cieszy się rosnącą popularnością. Obecnie w ofercie dostępne są również czekolada i chipsy. Zakładana jest intensyfikacja rozwoju marek własnych, opartych na krajowych producentach, dlatego w najbliższym czasie klienci będą mogli kupić również soki, napoje, krówki czy batony, wskazano także.

"PKN Orlen na bieżąco prowadzi postępowania zakupowe, które mają na celu realizację i dalszy rozwój biznesowych planów. Udział w przetargach otwarty jest dla wszystkich producentów poprzez platformę zakupową Connect" - podsumowano.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.