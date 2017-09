PKO BP kupuje KBC TFI. Nie wyklucza kolejnych przejęć

Fot. JACEK DOMINSKI/REPORTER/EAST NEWS

- Ta transakcja jest zgodna z naszą strategią rozwoju i nie wyklucza kolejnych w przyszłości, także w pozostałych segmentach rynku, na których działamy, jeśli oczywiście pojawią się atrakcyjne okazje, z których warto będzie skorzystać dla umocnienia naszej pozycji" - powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.

Bank podał w piątek, że podpisał umowę dotyczącą nabycia od KBC Asset Management 100 proc. akcji w KBC TFI. Finalizacja transakcji planowana jest na I kwartał 2018 roku.

- Od czasu do czasu na rynku zdarzają się okazje do przyspieszenia tempa budowania skali biznesu. My taką okazję dostrzegliśmy w zmianach strategii Grupy KBC. Ich decyzja o koncentracji na kilku wybranych rynkach poza Polską umożliwia nam odkupienie prowadzonego przez nich lokalnie biznesu w zakresie funduszy inwestycyjnych - powiedział Jagiełło.

- Docelowo transakcja ta wesprze budowanie skali przez PKO TFI - dodał.

Transakcja ma charakter warunkowy i do jej finalizacji konieczne jest uzyskanie zgody UOKiK i brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z planami, docelowo towarzystwa funduszy inwestycyjnych działające w ramach grupy PKO BP zostaną połączone.

Sebastian Karbarczyk