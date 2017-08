Fundusze dla kolei. PKP PLK wrzuca wyższy bieg

Fot. Bartłomiej Zborowski/ PAP

PKP PLK rusza do przodu z kontraktowaniem unijnych funduszy. Czas najwyższy, bo unijna perspektywa jest na półmetku, a dotąd osiągnięcia kolejarzy nie były imponujące.

PKP PLK, czyli firma zarządzająca polskimi torami, ma przed sobą ambitne zadanie. Ma do zrealizowania Krajowy Program Kolejowy (KPK), który zakłada, że do 2023 r. w infrastrukturę kolejową zostanie zainwestowane 67 mld zł. To gigantyczne pieniądze, a czasu mało. Prosty rachunek wskazuje, że przez sześć lat kolejarze musieliby wydawać na inwestycje po 10 mld zł.

Tymczasem spółka jest na etapie podpisywania umów. W zeszłym roku wartość zawartych kontraktów oscylowała wokół 2 mld zł. W tym jest już znacznie lepiej. - Na początku roku nasz plan zakładał, że w roku bieżącym podpiszemy umowy o wartości około 20 mld zł. Pierwsze półrocze planowaliśmy zamknąć kwotą 10 mld zł, zamknęliśmy na kwotę powyżej 11 mld zł, a w ostatni dzień lipca przekroczyliśmy 12 mld zł - chwali się prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

- Od początku mówiliśmy, że rok 2016 będzie rokiem przygotowania umów, a 2017 r. rokiem kontraktowania - dodaje.

Tempo, w jakim kolejarze podpisują umowy ma duże znaczenie. A to ze względu na pieniądze unijne. Jeśli kolej ich nie wykorzysta, przepadną. A chodzi o naprawdę duże kwoty. 10,2 mld euro unijnych pieniędzy na koleje jest rozlokowane w kilku programach. Prawie połowa, bo 5 mld euro, jest w programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), 3,5 mln euro znalazło się w instrumencie finansowym Łącząc Europę (CEF), 1,4 mld euro w programach regionalnych i 300 mln euro w programie Polska Wschodnia.

- Na koniec roku będziemy mieli w tak zwanym obrocie prace wartości około 30 mld zł. Z kolei w procedurach przetargowych będą jeszcze prace o wartości przekraczającej 10 mld zł - mówi prezes PKP PLK.

To jednak nadal niewiele, zwłaszcza że chodzi o zakontraktowane prace. Niezakończone i nierozliczone. Jeśli chodzi o same wydatki, to zarząd PKP PLK chce, by przekraczały poziom 10 mld zł rocznie od przyszłego roku. W tym planują wydać około 5,5 mld zł.