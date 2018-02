Kolejarze reagują na rosnącą liczbę wypadków. 27 tys. pracowników trafiło na szkolenia

W 2017 roku doszło do ponad 200 wypadków na przejazdach kolejowych. Statystyki okazały się gorsze niż rok wcześniej. W trosce o bezpieczeństwo koleje przeszkoliły tysiące pracowników, w tym kolejarzy na specjalnych symulatorach.

PKP Polskie Linie Kolejowe przeszkoliły w ubiegłym roku ponad 27 tys. pracowników odpowiedzialnych za bezpieczne przejazdy pociągów - poinformował zarządca kolejowej infrastruktury, cytowany przez PAP.

Specjalne kursy przeszli m.in. dyżurni ruchu i dróżnicy. Wszystko po to by - jak podkreśla PKP PLK - podejmować właściwe decyzje w ekstremalnie trudnych sytuacjach.

Szkolenia dotyczyły też blisko 1,5 tys. kolejarzy, którzy co roku ćwiczą na symulatorach. Nowoczesny sprzęt pozwala pracownikom sprawdzić czujność i sposób działania w ponad 40 sytuacjach kryzysowych o różnym stopniu trudności.

PKP PLK inwestuje w bezpieczeństwo na kolei

Z danych kampanii "Bezpieczny przejazd" wynika, że w 2017 roku doszło do 206 wypadków i kolizji na przejazdach/przejściach kolejowych kategorii od A do E. To o 6 więcej niż w 2016 roku. W nich zginęło 47 osób, czyli o 1 osobę mniej niż rok wcześniej.