PKP zaciąga 700 mln zł kredytu. Niemal trzecia część pójdzie na dworce

Fot. Piotr Mecik/ EastNews Kredyt ma zostać spłacony do końca 2022 roku.

Aż 450 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenie z poprzednich lat - poinformowały PKP SA. Nowy kredyt, który udzielą kolejom trzy banki, jest o wiele bardziej korzystny niż dotychczasowe.

700 mln zł kredytu otrzymają Polskie Koleje Państwowe SA. Pieniądze w równych częściach zapewnią trzy banki: Pekao S.A., PKO Bankiem Polskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

- Umowa z zapewnia znaczące środki na realizację jednego z największych programów inwestycyjnych w naszym kraju. Jest to program zainicjowany i aktywnie wspierany przez polski rząd. Dlatego doceniamy fakt, że w dużej mierze będzie on realizowany dzięki sprawnej kooperacji podmiotów sektora państwowego – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A mówił o renesansie polskich kolei. - Realizowane na ogromną skalę inwestycje w dworce, infrastrukturę kolejową i tabor przekładają się nie tylko na zwiększony komfort podróżnych i rozwój poszczególnych regionów kraju, ale także wpływają pozytywnie na rozwój polskiej gospodarki – przekonuje.

Dworzec w Zakopanem, czyli antywizytówka miasta:

Na co zostaną przeznaczone pieniądze? 250 mln zł z pożyczonej kwoty PKP zamierza przeznaczyć na budowę i modernizację dworców. Będzie to w ramach szerokiego programu inwestycyjnego, którego wartość szacowana jest na około 1,5 mld zł.

Środki kredytowe będą stanowić kolejne źródło finansowania inwestycji, zaraz po funduszach unijnych i wsparciu z budżetu państwa - zaznaczyły PKP SA.

Pozostała kwota około 450 mln zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej pozyskanego finansowania, które stanowi zadłużenie z poprzednich lat. Jak wyjaśnia spółka, dzięki zdecydowanie niższemu kosztowi finansowania, nowy kredyt jest o wiele bardziej korzystny niż dotychczasowe.

- Koszt obsługi nowego kredytu w porównaniu do poprzedniego zadłużenia znacząco spadnie. Z uwagi na to, że kredyt zawarto w polskiej walucie, nowa umowa znacznie zredukuje również ryzyko kursowe, z którym mieliśmy do czynienia – wyjaśnia Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP S.A.

Zgodnie z zawartą umową, kredyt ma zostać spłacony do końca 2022 roku.

