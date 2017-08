Miotła kadrowa w PKP. Posypały się dyscyplinarki

Fot. Piotr Korczak/REPORTER Krzysztof Mamiński, prezes PKP

Ruszyła miotła kadrowa w PKP SA. Ze stanowiskami pożegnały się osoby odpowiedzialne m.in. za inwestycje i nieruchomości. Spółka przekonuje, że to normalne działania, ale faktem jest, że kilku pracowników zwolniono dyscyplinarnie. W centrali firmy huczy od plotek.

Karuzela kadrowa w spółkach Skarbu Państwa to właściwie rytuał. Za każdym razem, gdy zmienia się władza, zmienia się także zarząd, a ten wymienia pracowników niższego szczebla. Tak jest też w PKP. Jednak tym razem jest nieco inaczej.

Zarząd robi porządek

Dlaczego jest inaczej? Bo czystkę wśród pracowników ściągniętych na kolej za czasów rządów PO-PSL przeprowadził już poprzedni zarząd.

- Sprawdzano, kto był zatrudniony w którym roku i tylko to wystarczało za podstawę do zwolnienia - opowiada money.pl jeden z menedżerów ze środowiska tzw. bankomatów, czyli osób, które na kolej trafiły prosto z banków i instytucji finansowych. Do PKP ściągnął ich były szef polskich kolei Jakub Karnowski. Po jego rezygnacji w listopadzie 2015 r. po kolei wykruszyły się "bankomaty" z zarządów spółek, po nich przyszła kolej na niższe szczeble.

Poprzedni zarząd - już z nadania obecnego rządu - skończył pracę na początku marca w atmosferze skandalu i z kryminalnymi zarzutami. Poszło o opisywany przez prasę kontrakt z Sensus Group przed Światowymi Dniami Młodzieży. Wszystkim czworgu członkom zarządu postawiono zarzuty nieumyślnego wyrządzenia szkody w mieniu PKP SA o wartości 1,9 mln zł. Stanowiska stracili jeszcze tego samego dnia. Również tego samego dnia stanowisko prezesa PKP SA objął Krzysztof Mamiński.

Szybko posypały się pierwsze zwolnienia. Kilka osób samych zdecydowało się zakończyć pracę w PKP, natomiast trzy zwolniono dyscyplinarnie. Później na kilka miesięcy temat zwolnień ucichł. Aż do teraz.

Dyscyplinarki w inwestycjach

Pogłoski o kolejnych zwolnieniach dotarły do nas pod koniec lipca. Spółka pożegnała się z dyrektorem ds. nieruchomości. W PKP pracował od lat. Posypały się też zwolnienia w biurze inwestycji. I to dyscyplinarne. Spółka zarzeka się jednak, że nie ma mowy o czystkach kadrowych.

- Spółka analizuje efekty działań z lat poprzednich, określa swoje strategiczne cele i do nich dostosowuje swoją strukturę. Jest to normalna praktyka w funkcjonowaniu wszystkich przedsiębiorstw - mówi money.pl rzeczniczka PKP SA Paulina Jankowska.

- Rzeczywiście, po przeprowadzonych kontrolach i audytach podjęto decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy z niektórymi pracownikami, a w przypadku kilku osób przeprowadzono lub podjęto działania w zakresie zwolnienia w trybie dyscyplinarnym - przyznaje. Spółka nie ujawnia jednak powodów, z których zdecydowała się rozwiązać umowy z poszczególnymi pracownikami.

Polskie prawo, a dokładnie art. 52 kodeksu pracy, umożliwia zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia w sytuacji, gdy poważnie naruszył obowiązki służbowe, popełnił przestępstwo, lub z własnej winy utracił uprawnienia do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Kto następny?

W centrali PKP przy warszawskim Dworcu Zachodnim huczy od plotek. Pracownicy szykują się na większe kadrowe trzęsienie ziemi. Na rynku spekuluje się również o chłodnych relacjach między zarządem PKP SA a PKP Cargo. W zeszłym tygodniu stanowisko stracił wiceprezes tej drugiej spółki - Jarosław Klasa. Powodów odwołania nie podano.