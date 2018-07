Będą więcej płacić. Rząd zapowiada kolejne podwyżki

Fot. Wiktor Bakiewicz/Reporter Podwyżki mają dostać m.in strażacy i policjanci oraz Służba Ochrony Państwa

Kto może liczyć na podwyżkę? Pracownicy cywilni wojska, strażacy i policjanci. Na dodatki mogą liczyć również emeryci.

Od początku roku większe pensje dostają osoby zarabiające stawkę minimalną. Rząd podniósł bowiem najniższe płace o 100 zł do 2100 zł brutto. Wzrosła także stawka godzinowa do 13,5 zł. Od 2019 ma być kolejna podwyżka do 2220 zł brutto - przypomina "Gazeta Wyborcza".

Większe płace otrzymają również pracownicy cywilni wojska. Ile więcej zarobią? Na osobę przypada około 200 zł. Na początku czerwca minister Błaszczak zapowiedział, że przeznaczy na ten cel 114,5 mln zł.

Podwyżki mają dostać też strażacy i policjanci oraz Służba Ochrony Państwa. W maju MSWiA przeznaczyła 150 mln zł na pensje dla najniżej zarabiających funkcjonariuszy. Następna podwyżka zaplanowana jest na styczeń 2019 – pisze dziennik. Jak poinformował resort, mundurowi będą zarabiać o 609 zł więcej niż 2016 roku, a pensja cywili wzrośnie o 597 zł.

Nauczyciele pierwszą z 3 stopniowych podwyżek mają już za sobą. Dostali od kwietnia od 123 zł do 168 zł więcej. Kolejne podniesienie płac w przyszłym roku, o następne 5 proc. i za dwa lata znów najprawdopodobniej o 5 proc.

Rząd również myśli, jak przed wyborami zdobyć głosy emerytów. Co prawda dla nich podwyżek nie ma, ale jak pisaliśmy w money.pl, już pracuje nad dodatkami. Może być to tzw. 13. Emerytura, albo zwolnienie z podatku PIT.

Więcej pieniędzy w tym roku dostali również pobierający rentę socjalną – pisze Wyborcza. Premier założył, że co roku rząd będzie przeznaczał na podwyżkę 600 mln zł.