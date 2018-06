Płaca minimalna rośnie co roku. "Dla pracodawców jest to wciąż duże obciążenie"

Według naszego eksperta osób pracujących za minimalne stawki jest w Polsce ok. 4 mln. Płaca z roku na rok rośnie, ale koszty pracy również. Jednak dziś nie da się określić granicy wzrostu płacy minimalnej.

- Płaca minimalna rośnie co roku. To dobrze, bo pewne założenia trzeba było przyjąć i w jakiś sposób musi to odzwierciedlać to, co się dzieje na rynku. średnie wynagrodzenie również rośnie, bardzo dynamicznie. W związku z tym, jeżeli nie byłoby wzrostu płacy minimalnej, to zostawałaby ona za bardzo w tyle - mówił w programie "Money. To się liczy" wiceprezydent wykonawczy Pracodawców RP Marek Kowalski.

