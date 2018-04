Jeśli PO wygra wybory, to nie tylko utrzyma program 500+, ale nawet go rozszerzy - deklaruje w programie "Money. To się liczy" posłanka Platformy Magdalena Kochan, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 500 zł ma przysługiwać na każde dziecko, przez co obniżyłby się koszt obsługi programu, który dziś pochłania ponad 340 mln zł. A samorządy już meldują, że są to pieniądze niewystarczające - mówi Kochan.

