Śmigłowcem do pracy. Życie na polskiej platformie wiertniczej

Co jest najtrudniejsze? Wychowywać dzieciaki na odległość. Albo rozwiązać kryzys w rodzinie, czy pomóc w chorobie. Nagły urlop nie zawsze łatwo dostać, bywa że zmiennik nie może cię zastąpić. W money.pl opisujemy, jak pracuje się na polskiej platformie wiertniczej na Bałtyku.

Tomasz na platformie pracuje już ponad dwadzieścia lat. Jest aparatowym.

- Zajmujemy się eksploatacją, czyli wydobyciem. Tutaj pobieramy próbki ropy z odwiertów i badamy je pod kątem zawartości wody - tłumaczy w rozmowie z money.pl. - Teraz mamy końcówkę złoża, jest więc mocno zawodnione. Ropa idzie razem z gazem, to on ją wypycha do góry. Jak gazu jest mało, zakłada się pompę - tłumaczy.

Z wydobyciem ropy i gazu jest jak z coca-colą. Jeśli delikatnie odkręcisz korek od butelki, bąbelki będą ulatywały długo. Jak wstrząśniesz butelką i odkręcisz na full, to wszystko wypłynie bardzo szybko, dużą strugą.

- Z ropą musimy tego unikać - dodaje.

Stanowisko pracy Krzysztofa to ściana kontrolnych monitorów. Obserwuje się tu cały proces wydobycia - od głowicy eksploatacyjnej do rurociągu na tankowiec. Oczywiście nie jest przy nich sam, na zmianie pracuje jeszcze kilka osób.

Lotos Petrobaltic ma trzy platformy, które prowadzą obecnie eksploatację na dwóch złożach na Morzu Bałtyckim: Baltic Beta i platforma bezzałogowa PG1(sterowana z Baltic Bety) na złożu B3 oraz LOTOS Petrobaltic na złożu B8. Na B3 platforma stoi od ponad dwudziestu pięciu lat. I popracuje jeszcze z kolejnych dziesięć. Drugie złoże eksploatowane jest od 2014 roku.

Ile wynosi dzienne wydobycie? Pracownicy żartują, że arabski szejk by się uśmiechnął pod nosem, ale zaraz dodają, że najważniejsze, że firma się z tego utrzymuje, płaci podatki i daje pracę.

- Jak postawią trzecią platformę, o czym mówi się już od paru lat, zaczniemy rozwiercać następne złoża, wydobycie wzrośnie – zaznaczają. - A nasza ropa jest bardzo dobra, bez zanieczyszczeń, bez zasiarczenia, łatwa w przerabianiu.

Na lata 2017-2022 strategia Grupy LOTOS S.A. przewiduje osiągnięcie wydobycia węglowodorów na poziomie 30-50 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na dzień). Jedna baryłka kosztuje ok. 50-60 dolarów. Jak łatwo policzyć dziennie może to być więc ropa warta 1,5-3 mln dolarów. Rocznie to więc nawet 2 mld zł.

Dwa tygodnie w pracy, dwa tygodnie w domu

Na platformy posadowione 70 km od brzegu leci się śmigłowcem. Kiedyś nafciarzy woziło wojsko, startowało się z lotniska w Babich Dołach. Teraz przewoźnikiem jest holenderska firma specjalizująca się w offshore, latają z Rębiechowa.





Lotos Petrobaltic

W jedną stronę, przy dobrych warunkach lot trwa 35 minut. Dla innych pasażerów na lotnisku taki widok to atrakcja. Gdy nie ma pogody, pozostaje transport morski, który trwa już dużo dłużej. Pracuje się w systemie dwa tygodnie na platformie, dwa na lądzie.

– Wymiany są w środy i czwartki – mówi Tomasz. – Dzień "przewrotki" jest najtrudniejszy, bo pracuje się 18 godzin. Normalnie zmiana trwa 12 godzin – od 24 do południa, w drugim tygodniu odwrotnie – od południa do północy. Ale w dniu "przewrotki", ci którzy właśnie przylecieli, pracują od 12 do 18, potem idą odpocząć, by zacząć pełną zmianę od północy. Ktoś musi więc ich na te kilka godzin zastąpić.

Ale po dwóch dekadach można się już do tego przyzwyczaić. Tak samo, jak do nieobecności w domu przez dwa tygodnie i dwóch tygodni odpoczynku.

- Czas leci jak zwariowany – pół żartem mówi Michał, asystent wiertacza, na platformie też od 20 lat. - Ledwo się rozpakujesz i poczujesz, że znów jesteś w domu, już musisz wracać. Nigdy nie ma dość czasu na pozałatwianie wszystkich lądowych spraw, spotkania ze znajomymi, no i oczywiście pobycie z rodziną. Jeśli dzieciaki zdrowe i żona ma się dobrze, to w porządku. Gorzej, gdy ktoś zachoruje, albo potomstwo w szkole narozrabia – nieraz brakuje czasu na ogarnięcie sytuacji.

- A ja lubię ten system – uśmiecha się Paula, wciąż jedna z nielicznych kobiet na platformie.- Zwykła praca w biurze od 8 do 16 strasznie mnie nudziła. Dwa tygodnie pracy na dwa tygodnie wolnego dużo bardziej mi odpowiada - dodaje.

Rodzina? Zdążyła się przyzwyczaić. Wcześniej pływała na statkach, a tam najdłuższy kontrakt trwał siedem miesięcy. Co to jest w porównaniu z dwoma tygodniami?

Na platformie Baltic Beta na złożu B3 załoga to ok. 50 osób. Moi rozmówcy pochodzą i mieszkają w okolicach Trójmiasta, ale większość pracowników to ludzie z głębi Polski, w dużej mierze absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wielu z nich urodziło się na południu, w ich rodzinach od pokoleń uprawia się zawód górnika. Nafciarz to też przecież górnik, tyle że morski.

Załoga dzieli się na działy: hotelowy (kucharze, stewardzi, lekarz), pokładowy (chief, bosman, radiooficer, marynarze – odpowiadają m.in. za rozładunek, przyjmują towary z holownika, konserwują pokład), maszynowy (chief, mechanicy, elektrycy, spawacze) i najważniejszy – eksploatacyjny.

- Platforma to zwierciadło polskiego społeczeństwa – mówi Michał. – Są ludzie z wyższym wykształceniem (po AGH czy Akademii Morskiej), są i ze średnim (np. po technikum wiertniczym), są i z zawodowym. Każda opcja polityczna się tu znajdzie i słuchacze Radia Maryja, i ateiści. Jak się dziesięciu chłopa zbierze w mesie, nieraz aż się dymi, gdy zaczną się rozmowy o polityce. Naprawdę robi się gorąco. Ale na dyskusjach się kończy, rzadko zdarzają się poważniejsze konflikty. Jesteśmy tu ze sobą przez dwa tygodnie, każdy wie, że trzeba się jakoś dogadać.

Na lądzie wspólnie świętują imieniny, narodziny dziecka, razem wyjeżdżają na wakacje. Jak wielka naftowa rodzina.

