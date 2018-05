Sukces polskiej gry. House Flipper pierwszy na platformie Steam

Fot. Playway / materiały prasowe Wyburzanie i wyposażanie starego domu - w to chcą się teraz bawić ludzie

W ciągu trzech dni sprzedaży gra "House Flipper" nie tylko zwróciła wszystkie nakłady, ale przychody przekroczyły je nawet dziewięciokrotnie. Zabawa w wyburzanie przebojem na platformie Steam.

Gra House Flipper, która 17 maja miała premierę na platformie Steam, już w pierwszej dobie sprzedaży zwróciła wszystkie koszty produkcji i marketingu - podała spółka Playway. To kolejny sukces polskich gier w ostatnich miesiącach, po Frostpunku i Farm Managerze 2018.

Według szacunkowych danych posiadanych przez spółkę, w ciągu pierwszych 72 godzin sprzedaży do klientów w sklepach online, oraz w dystrybucji detalicznej trafiło ponad 80 tys. sztuk gry. Przy cenie 64,74 zł za egzemplarz daje to około 5,2 mln zł przychodu.

Wytworzenie gry razem z budżetem marketingowym kosztowało poniżej 550 tys. zł. Jak widać, przychody przekroczyły koszt produkcji aż dziewięciokrotnie, a i to nie koniec, bo nadal gra jest wysoko w rankingu zainteresowania graczy na całym świecie.

House Flipper w dniu 17 maja znajdował się na pierwszej pozycji w tzw. Steam Global Sale, a w drugiej dobie sprzedaży plasował się na pozycjach 2. i 3. W poniedziałek wrócił na pozycję lidera.



Steam/screenshot

Wydawcą Gry jest Frozen District Sp. z o.o., w której to PlayWay S.A. posiada 80 proc. udziałów w kapitale zakładowym. PlayWay wniósł do Frozen District Sp. z o.o. prawa do gry, a Krzysztof Krej wniósł zespół Empyrean, został prezesem zarządu i udziałowcem posiadającym 20 proc. kapitału zakładowego Frozen District Sp. z o.o.

Obecnie trwają prace nad rozwojem Gry oraz planowaniem kolejnych dodatków i usprawnień. Z uwagi na sukces gry w wersji na PC przyśpieszone zostały prace nad wersjami na konsole Xbox One i PlayStation 4. Wersja mobilna Gry jest produkowana już od kilku miesięcy.

Skąd sukces? Najwyraźniej firma trafiła na ukryte pragnienia wielu ludzi, którzy myśleli, żeby kupić stary dom, wyremontować, a potem sprzedać z zyskiem.

W grze skupujemy zrujnowane i zniszczone domy za małe pieniądze, a potem, siłą własnych wirtualnych rąk, przywracamy je do stanu użyteczności i urządzamy według własnego pomysłu. Zaczynamy od wyburzania, potem urządzamy, sprzątamy, odłączamy, podłączamy, sprzątamy, a na końcu sprzedajemy po wyższej cenie.

Notowania PlayWay na warszawskiej giełdzie





