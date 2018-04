Kolejny sukces polskiej gry. Pierwsze miejsce "Frostpunka" na platformie Steam

Premiera gry "Frostpunk" w wersji na komputery osobiste odbyła się we wtorek, 24 kwietnia o godz. 15.00 czasu polskiego. W ciągu zaledwie 66 godzin rozeszło się ponad 250 tys. egzemplarzy.

- Przychody ze sprzedaży "Frostpunka" z nawiązką pokryły zatem wszystkie wydatki poniesione na produkcję i marketing gry - napisano w komunikacie producenta gry - 11 Bit Studios.

#Frostpunk sold 250k units in the first 66 hours! Thank you for supporting us, we love you all! ?



Quick update from our CEO, Grzegorz Miechowski: "Yes, we had plans for the expansions and now we're 100% sure we are doing that, including many free updates of course!" pic.twitter.com/iebDRX4so6