PLL LOT i EL AL będą pracować ręka w rękę. Umowa podpisana

Fot. mat. producenta "LOT i EL AL są podobne w wielu aspektach, m.in. floty, siatki połączeń czy skali wykonywanych operacji"

Polskie Linie Lotnicze LOT i izraelski EL AL podpisały memorandum rozpoczynające współpracę między przewoźnikami w zakresie sprzedaży, operacji i szkolenia.

Porozumienie ma doprowadzić do podpisania umowy code-share i zbadania innych obszarów potencjalnego partnerstwa, żeby wzmocnić relacje między Izraelem a Polską, podał LOT.

- Bardzo się cieszę mogąc w imieniu LOT-u podpisać memorandum z EL AL, jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej niezawodnych linii lotniczych na świecie. Od tego momentu będziemy pracować ręka w rękę, by wykorzystać wszystkie synergie między naszymi liniami - powiedział prezes LOT-u Rafał Milczarski.

- W ten sposób zaoferujemy naszym pasażerom jeszcze lepszy serwis i usługi, znacząco przyczyniając się do rozwoju relacji między naszym krajami. LOT i EL AL są podobne w wielu aspektach, m.in. floty, siatki połączeń czy skali wykonywanych operacji. Od początku rozmów na temat potencjalnego partnerstwa, współpraca wydawała nam się naturalna i nie mieliśmy wątpliwości, że powinniśmy ją nawiązać dla dobra naszych pasażerów - dodał Milczarski.

Co robić, gdy opóźni się nasz lot?

W oparciu o podpisany list intencyjny linie zamierzają nawiązać współpracę code-share. Będzie obejmowała wybrane trasy między miastami w Izraelu i w Polsce - zarówno jeśli chodzi o bezpośrednie połączenia między krajami, jak i połączenia przez wspólne węzły przesiadkowe.

Porozumienie zakłada też, że przewoźnicy będą rozwijać wspólne usługi pasażerskie, żeby zapewnić klientom jak najwięcej możliwości podróżowania i jak najsprawniejszą obsługę pasażerską i bagażową na lotniskach. Linie wyraziły wolę wzmocnienia współpracy również w obszarze wspólnych aktywności marketingowych i promocyjnych.

- Na przestrzeni kilku ostatnich lat ruch pasażerski między Izraelem a Polską znacząco wzrósł. Planowany code-share pozwoli nam zaoferować jeszcze więcej opcji naszym pasażerów - dodał wiceprezes EL AL do spraw handlowych i branżowych Michael Strassburger.

Kolejnym krokiem po podpisaniu listu intencyjnego będzie analiza obszarów potencjalnej współpracy i przygotowanie umów definiujących zakres wspólnych działań, jakie zostaną wdrożone w najbliższej przyszłości.

EL AL, narodowy przewoźnik Izraela, który powstał w 1948 r., oferuje największą liczbę bezpośrednich połączeń z i do Izraela. EL AL lata na 36 kierunkach z Izraela, oferując setki połączeń w ramach umów code-share z innymi przewoźnikami. Cała flota EL AL to samoloty marki Boeing. We wrześniu 2017 roku, wraz z przylotem pierwszego z szesnastu zamówionych Boeingów 787-9 Dreamliner rozpoczął się proces odnowienia floty przewoźnika.

Polskie Linie Lotnicze LOT są spółką Skarbu Państwa. Podstawową działalnością spółki jest transport lotniczy osób w komunikacji krajowej i międzynarodowej. PLL LOT miały ponad 6,8 mln pasażerów w 2017 r., co oznaczało wzrost o ok. 25 proc. r/r.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl