Plus Bank odpowiada "Newsweekowi": Nie było planu przejęcia banku Czarneckiego

Plus Bank nie miał nic wspólnego z planem przejęcia banku Leszka Czarneckiego - wynika z oświadczenia przesłanego do mediów. Władze instytucji, należącej do Zygmunta Solorza-Żaka, zarzucają wydawcy "Newsweeka" – firmie Ringier Axel Springer Polska – naruszenie dóbr osobistych.