Solorz-Żak wzywa wydawcę "Gazety Wyborczej", by przestał naruszać jego dobra osobiste

Przypomnijmy, tekst w gazecie odnosi się do spotkania Solorza-Żaka z premierem Mateuszem Morawieckim, do którego doszło w październiku, krótko przed wybuchem afery KNF. Rozmowy miały, według dziennika, dotyczyć rozłożenia na raty 1,7 mld zł. Taką sumą ma zapłacić należąca do Cyfrowego Polsatu firma Sferia, za rezerwację częstotliwości 800 MHz do transmisji danych.