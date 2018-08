Aktywność przemysłu ostro w dół. Najgorsze dane od 11 miesięcy

Fot. MAN Truck & Bus Przemysł w Polsce wciąż się rozwija, ale jakby wolniej

Takiego obrotu spraw zupełnie nie spodziewali się analitycy. Mierzona przez IHS Markit aktywność polskiego przemysłu spadła do najniższego poziomu od września ub. roku.

Wskaźnik Menadżerów Logistyki PMI polskiego sektora przemysłowego spadł do 52,9 pkt w lipcu z 54,2 pkt zanotowanych przed miesiącem. Pogorszenie nastrojów w przemyśle jest nagłe i zaskakujące. Ekonomiści oczekiwali, że wskaźnik, będzie na równie wysokim poziomie jak miesiąc wcześniej.

Opinie o gospodarce co miesiąc zbiera firma IHS Markit, globalny dostawca badań gospodarczych. W lipcu polski wskaźnik PMI jest najniżej od września ub. roku, sygnalizując wolniejsze tempo wzrostu - podkreślił IHS Markit.

- Polscy producenci zgłosili w lipcu najsłabszą poprawę ogólnych warunków prowadzenia działalności od prawie roku. Wielkość produkcji, liczba nowych zamówień, poziom zakupów oraz poziom zatrudnienia odnotowały wolniejsze tempo wzrostu niż w czerwcu - podaje Trevor Balchin, dyrektor IHM Markit.

Wskazuje jednocześnie, że tempo wzrostu zamówień było drugim najsilniejszym od pięciu miesięcy (po czerwcu), a niektóre firmy zaraportowały pozyskanie nowych klientów. Liczba nowych zamówień eksportowych nieznacznie wzrosła - podaje Balchin.

Analityk zwrócił uwagę, że pomimo ciągłego pozyskiwania nowych pracowników, zaległości produkcyjne wzrosły szósty miesiąc z rzędu od początku 2018 roku. Wskazuje na braki kadrowe w sektorze. Producenci zwiększali zatrudnienie, ale wzrost był słabszy niż miesiąc wcześniej.

Analityk jednak pozytywnie odbiera dane. - Najnowsze odczyty uplasowały się powyżej średniej długoterminowej wynoszącej 50,6, wydłużając bieżącą tendencję wzrostową do 46 miesięcy z rzędu - podał.

W lipcu liczba nowych zleceń oraz zatrudnienie rosły szybciej od długoterminowej średniej. Dalszy wzrost inflacji kosztowej doprowadził do największych podwyżek cen przez producentów od marca 2011 roku - podkreślił Balchin.

- W lipcu prognozy na 12 miesięcy dla polskiego sektora przemysłowego dotyczące wzrostu wielkości produkcji pozostały dobre. Miało to związek z nowymi produktami i nowymi rynkami zbytu. Mimo to poziom optymizmu osłabł do najniższego od listopada 2016 roku - podaje Balchin.

- Ostatnie badanie sygnalizuje dalsze występowanie silnych presji inflacyjnych. Inflacja cen środków produkcji pozostała podwyższona, co miało związek z cenami stali oraz słabą pozycją złotego i doprowadziło do najostrzejszego od ponad siedmiu lat wzrostu cen wyrobów gotowych - skomentował.

Świat spowalnia

Dane z Polski to część globalnego obrazu przemysłu, jaki prezentują badania IHS Markit. I nie wygląda to dobrze. Tylko w sześciu na 24 analizowanych krajów aktywność przemysłowa wzrosła, a w jednym - Grecji - pozostała bez zmian. To może być konsekwencja wojny handlowej USA-reszta świata, a głównie z Chinami.

Najlepiej prezentują się perspektywy wzrostu produkcji w Holandii (PMI 60,1 pkt.), Niemczech (PMI 56,9 pkt.) i Irlandii (PMI 56,3 pkt.), choć z tych krajów tylko w Holandii wskaźnik się poprawił.

Aktywność przemysłu na świecie - PMI za lipiec 2018 (pkt.) bieżące prognoza poprzednie Europa Holandia 60,1 58 Niemcy 56,9 57,3 57,3 Irlandia 56,3 56,6 Czechy 55,4 56,8 strefa euro 55,1 55,1 55,1 Wielka Brytania 54 54,2 54,3 Grecja 53,5 53,5 Francja 53,3 53,1 53,1 Węgry 53,1 52,9 Hiszpania 52,9 53,1 53,4 Polska 52,9 54,2 54,2 Włochy 51,5 53,1 53,3 Turcja 49 46,8 Rosja 48,1 49,5 Azja Wietnam 54,9 55,7 Tajwan 53,1 54,5 Indie 52,3 53 53,1 Japonia 52,3 51,6 51,6 Filipiny 50,9 52,9 Chiny 50,8 50,9 51 Indonezja 50,5 50,3 Tajlandia 50,1 50,2 Malezja 49,5 49,7 Korea Płd. 48,3 49,8 Źródło: IHS Markit, 50 pkt. to poziom równowagi

Europa w badaniach wypada lepiej niż Azja. W Europie najlepsze perspektywy przemysłu widać we wspomnianej wyżej Holandii, a najgorsze w Rosji. W Azji najszybciej rozwija się Wietnam, a spadki mogą nastąpić w Korei Południowej.

Gorsze od Polski wskazania na Starym Kontynencie miały tylko trzy państwa: Rosja, Turcja i Włochy. Porównywanie wskaźników wcale nie musi jednak świadczyć o proporcji wzrostu w poszczególnych krajach.

Badania ankietowe wskazują na pozytywne, bądź negatywne oceny menadżerów i wcale nie mówią o skali potencjalnego wzrostu. Dlatego często jest taka sytuacja, że mimo gorszych nastrojów menadżerów, wzrost przemysłu w Polsce jest dużo wyższy niż np. w Niemczech.

Poziom powyżej 50 pkt. oznacza wzrost, a poniżej - spadek aktywności.

