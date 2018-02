Po co RODO? Debata money.pl

RODO będzie oznaczało prawdziwą rewolucję. Pytań jest wiele. Czy firmy będą mogły przetwarzać dane biometryczne? Co znaczy prawo do bycia zapomnianym? Żeby odpowiedzieć na chociaż część z nich, money.pl organizuje debatę "Europa u progu wprowadzenia nowej regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych".



Ustawa o ochronie danych osobowych przed kilkoma miesiącami obchodziła dwudziestolecie wejścia w życie. To dużo jak na akt prawny, który ma odpowiadać na potrzeby szybko zmieniającej się rzeczywistości, która bardzo silnie powiązana jest z cyfryzacją, biometrią i innymi obszarami, które w chwili jej uchwalenia nie istniały. Konieczność przyjęcia nowej ustawy jest w tej sytuacji oczywistością.

W maju w życie wejdzie regulacja napisana zupełnie od nowa. Zmieni się też blisko 130 innych ustaw, ale najważniejsze jest to, że RODO wprowadzi zupełnie inną filozofię myślenia o ochronie danych osobowych.

Wszystko po to, by w świecie, w którym dane osobowe podlegają nieustannemu przetwarzaniu, każdy mógł mieć pewność, że jego dane są bezpieczne i nie zostaną wykorzystane w nieprawidłowy sposób. Wdrożenie nowych regulacji to ogromne zadanie dla firm i instytucji: zarówno wielkich koncernów telekomunikacyjnych, jak i małych usługodawców. Choć czasu na dostosowanie się było dużo, nowa regulacja nadal prowokuje dużo pytań i rodzi wątpliwości.

Organizowana przez redakcję money.pl debata z udziałem specjalistów, zajmujących się na co dzień problematyką ochrony danych osobowych, jest doskonałym miejscem, w którym spróbujemy rozwiać choćby część wątpliwości. Startujemy o 15:20.

W rozmowie wezmą udział:

Dr Maciej Kawecki, Koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji

Mec. Maciej Gawroński jest pomysłodawcą zasad Ogólnego Rozporządzenia EU o Ochronie Danych Osobowych (RODO) dotyczących podprzetwarzania danych (RODO 28.2, 28.4) i uczestnikiem prac nad zasadami przenoszalności danych (RODO 20).

Dr Arwid Mednis jest specjalistą w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego oraz szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

Prowadzenie: Sebastian Ogórek, wicenaczelny serwisu money.pl