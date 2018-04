Platforma Obywatelska, jeśli dojdzie do władzy, planuje rozszerzenie programu 500+ na każde dziecko. Skąd weźmie na to pieniądze? - Zwiększają się dochody budżetu, coraz więcej zarabiamy, z czego odprowadzamy coraz więcej podatków. Uszczelniony też został VAT. Zatem są pieniądze na to, żeby wspomóc wszystkie rodziny - przekonuje w programie "Money. To się liczy" posłanka Platformy Magdalena Kochan, wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

