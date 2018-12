Bronią się przed świątecznym paraliżem. Poczta Polska szuka pracowników sezonowych

Rynek pracownika sprawił, że wielu firmom brakuje rąk do pracy, co szczególnie w końcu roku mogą odczuć firmy kurierskie działające na polskim rynku paczek.

Sama Poczta Polska zakłada, że ubiegłoroczny rekord 120 mln obsłużonych przesyłek przez krajowego operatora zostanie przebity. Z analiz Google wynika, że więcej niż co drugi Polak kupi prezent przez internet.

Szał zakupowo-wysyłkowy już się zaczął. Zainaugurował go Black Friday, a po nim Cyber Money przypadające na koniec listopada. Przed nami jeszcze Dzień Darmowej Dostawy przypadający 5 grudnia, po nim "mikołajki" i wreszcie gwiazdkowe szaleństwo. Po nim ruch w branży przesyłkowej utrzymają jeszcze zwroty nietrafionych prezydentów na początku stycznia.

- Pracowników potrzebujemy przede wszystkim do sortowni i transportu. Potrzebni są kierowcy i pracownicy sortowni, którym Poczta oferuje stawki godzinowe 15-25 zł, w zależności od stanowiska i lokalizacji oraz kurierzy otrzymujący wynagrodzenie za doręczone przesyłki – podkreśla Justyna Siwek.

Stawki na Poczcie są zróżnicowane w zależności od wykonywanych czynności oraz od miejscowości. Kierowcy kat. B mogą zarobić od 15 do 25 zł brutto za godzinę. Stawki dla kierowców kat. C oraz C+E są wyższe i wynieść mogą nawet 30 zł brutto za godzinę. Pracownicy sortowni mogą liczyć na stawki godzinowe od 15 do 25 zł brutto.