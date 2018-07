Poczta Polska sięga po pieniądze z wyprawki. Rusza z akcją "Szkoła"

Fot. Bartosz Wawryszuk Naszą ofertę kierujemy głównie do mieszkańców małych miejscowości, wsi, gdzie nie ma ani sklepów papierniczych, ani księgarń - twierdzi Poczta Polska

Do 30 września w placówkach Poczty Polskiej do kupienia będą m.in. piórniki, przybory szkolne i lektury szkolne w specjalnych wydaniach. Wszystko przez program WyprawkaPlus.

Ponadto na poczcie zaopatrzymy się w zeszyty, bloki rysunkowe czy teczki. Ogółem szkolna oferta placówek państwowego giganta powiększy się o 150 nowych pozycji szkolnych – informuje portal dlahandlu.pl.

– Mamy placówki we wszystkich gminach w całej Polsce, co pozwala klientom na zrobienie zakupów w każdym zakątku kraju. Naszą ofertę kierujemy głównie do mieszkańców małych miejscowości, wsi, gdzie nie ma ani sklepów papierniczych, ani księgarń – mówi portalowi Marta Piekarczyk, dyrektor wydziału zarządzania działalnością handlową Poczty Polskiej.

Pracownicy Poczty Polskiej dostaną w tym roku drugą podwyżkę

Poczta Polska od lat stawia na dywersyfikację oferty wobec kryzysu na rynku usług pocztowych. W placówkach można kupić już książki, gazety, gry, zabawki a nawet ręczniki czy pościel. I przychody z handlu systematycznie rosną.

W ubiegłym roku wartość sprzedaży na pocztach osiągnęła 400 mln zł. W pierwszym półroczy bieżącego roku Poczta Polska osiągnęła większy przychód niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Osiągnięto ten wynik m.in. dzięki wzrostowi sprzedaży napojów, słodyczy, gier i zabawek.

