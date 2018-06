Podbij zagranicę za unijne pieniądze. Jednorazowy grant to nawet 800 tysięcy złotych

Masz produkt lub usługę, która sprawdza się świetnie w kraju i czujesz, że na naszym rynku jest ci już trochę ciasno? Nie masz jednak środków na sfinansowanie zagranicznej ekspansji? Jeśli prowadzisz biznes na terenie Polski Wschodniej - złóż wniosek o dofinansowanie tych działań z funduszy europejskich.

Konkurs przeprowadza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP – dlatego właśnie są przeznaczone dla firm z tego makroregionu.

Wysokość dofinansowania to maksymalnie 800 tys. zł, jeśli przynajmniej jeden z rynków docelowych jest poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią. Jeśli ekspansja ogranicza się do tego obszaru – 550 tys. zł. Maksymalne dofinansowanie może sięgnąć 85 procent kosztów projektu. Ogólna pula w konkursie to 100 mln złotych. Wsparcie jest bezzwrotne.

Wnioski można składać od 30 lipca do 4 września bieżącego roku.

Na co można wydać pieniądze?

Dofinansowany może być projekt, który ma na celu umiędzynarodowienie działania firmy. Można dostać wsparcie na pokrycie kosztów:

- doradztwa i związanych z nim innych usług, które mają przygotować firmę wyjścia zagranicę

- udziału w targach, wystawach lub misjach gospodarczych (do 49 procent kosztów kwalifikowanych projektu)

- zakupu oprogramowania, które zautomatyzuje procesy biznesowe związane z rozszerzeniem działalności na inne kraje (do 100 tys. zł)

Dofinansowanie może też objąć koszty opracowania zaprezentowanego we wniosku projektu – warunkiem jest jednak to, żeby były one poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w PARP (do 30 tyś. zł)

Dla kogo są te środki?

Możesz wziąć udział w konkursie, jeśli:

- jesteś małym lub średnim przedsiębiorcą (to jest zależne głównie od liczby zatrudnionych pracowników oraz od wielkości rocznego obrotu lub sumy bilansowej – swój status sprawdzisz na tej stronie: http://kwalifikator.een.org.pl/

- od minimum 12 miesięcy prowadzisz działalność w Polsce Wschodniej (czyli w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim)

- masz zamknięty przynajmniej jeden rok obrotowy

- przynajmniej raz w ostatnich trzech latach miałeś przychody nie mniejsze niż 200 tys. zł w roku obrotowym

- dysponujesz przynajmniej jednym produktem (wyrobem lub usługą), który ma potencjał do zaistnienia na przynajmniej jednym nowym rynku zagranicznym

W dokumentacji konkursu są wymienione jeszcze bardziej szczegółowe kryteria oceny, między innymi to, że dofinansowywany projekt zostanie rozpoczęty po złożeniu wniosku o dofinansowanie, a więc nie może to być już trwające działanie.

Dodatkowo przychody ze sprzedaży zagranicznej nie mogą być wyższe niż 30 procent sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług wnioskodawcy – to bardzo ważne, będzie pierwszym kryterium rozstrzygającym w przypadku uzyskania przez różne firmy takiej samej ilości punktów.

Wnioskodawca musi też zapewnić, że działalność (wyrób lub usługa), która jest przedmiotem wniosku będzie wykonywana na terenie Polski Wschodniej co najmniej do końca realizacji dofinansowanego projektu. Ten wyrób lub usługa musi też już być w ofercie firmy, to oznacza, że nie możesz wnioskować o dofinansowanie planowanych dopiero produktów. Nie możesz też starać się o wsparcie na rynki, na których produkty firmy już są dostępne.

Przedsiębiorca musi też zapewnić finansowanie projektu. We wniosku należy podać skąd będą pozyskane środki – jeśli są to pieniądze, które będą pochodzić z zewnątrz konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających realność takiego finansowania (np. promesy bankowej czy odpowiednich umów).

Dwa etapy oceny – w tym jeden z możliwością dokonywania poprawek

Ocena złożonych wniosków podzielona jest na dwa etapy. Pierwszy to sprawdzenie dokumentów pod kątem formalnym – czy firma spełnia tzw. „warunki dostępowe”. Trzeba spełnić 6 kryteriów, żeby przejść do drugiego etapu.

Runda druga to ocena merytoryczna zaplanowanych działań. Przedstawione pomysły będą weryfikowane pod względem racjonalności, wykonalności i skuteczności. Wprowadzono możliwość poprawy wniosku w trakcie trwania drugiego etapu oceny.

Wszystkie informacje i dokumenty związane z konkursem są dostępne na stronie https://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-dzialania-1-2-internacjonalizacja-msp-1-konkurs-2018-r

W ramach programu Polska Wschodnia PARP przeprowadza w 2018 roku 5 konkursów na kwotę minimum 455 mln zł. Firmy będą mogły skorzystać ze wsparcia oferowanego przez Platformy startowe, zwiększać aktywność zagranicą, tworzyć innowacyjne produkty przez wdrażanie wyników prac naukowych (w ramach działań B+R) oraz dostać wsparcie na zaprojektowanie nowych projektów wzorniczych, dzięki którym powstaną nowe lub znacząco ulepszone produkty.