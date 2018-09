Podkarpackie. Wyższy poziom innowacji

Podkarpackie – przestrzeń nowoczesnej gospodarki, nieskażonej przyrody i bogatej kultury. Obszary aktywnego wypoczynku i wielokulturowości sąsiadują z innowacyjnymi technologiami lotnictwa, informatyki czy motoryzacji. Inteligentne specjalizacje wytyczają drogę gospodarczego rozwoju regionu, a działalność badawczo-rozwojowa napędza wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

To właśnie na Podkarpaciu w 1854 r. powstała pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej, co dało początek przemysłowi naftowemu, zmieniło obraz świata i życie ludzi. Jej założyciel, Ignacy Łukasiewicz wynalazł lampę naftową, która zainspirowała do poszukiwań doskonalszych rozwiązań z wykorzystaniem gazu, a później elektryczności. Przedsiębiorczość regionu podkreślana jest również przez prężnie rozwijający się przemysł lotniczy, którego początek datuje się na 1920 rok. Obecnie wytwarza się tu 90 proc. polskiej produkcji lotniczej, działa ponad 100 przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, a także powstają zaawansowane technologie teleinformatyczne.

Współpraca w ramach klastrów

Podkarpacie jest idealnym przykładem na to, że współpraca między przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi jest kluczem do rozwoju regionu, wdrażania innowacyjnych rozwiązań, a przez to lokowania inwestycji – mówi Marek Darecki, Prezes Pratt & Whitney Poland i Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. To właśnie tutaj we współdziałaniu wielu podmiotów powstała Dolina Lotnicza, największy klaster firm lotniczych w tej części Europy. Stowarzyszenie obecnie zrzesza ponad 160 organizacji, zatrudnia ponad 28 tys. pracowników i cały czas przyciąga nowych inwestorów.

Potencjał Doliny Lotniczej został dostrzeżony przez międzynarodowe przedsiębiorstwa takie jak Pratt&Whitney, Sikorsky Aircraft a Lockheed Martin Company, Siemens czy Safran Transmission Systems. Jednak Dolina Lotnicza to tylko jeden z przykładów doskonałej współpracy przedsiębiorstw w ramach branż należących do inteligentnych specjalizacji województwa. W regionie efektywnie działają też Wschodni Sojusz Motoryzacyjny czy Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej (Klaster IT). Objęcie takiej strategii zapewnia przedsiębiorcom wiele korzyści, w tym lepszy dostęp do innowacyjnego know-how, możliwość wymiany doświadczeń i informacji o rynku, a przez to pozyskanie nowych zdolności rozwojowych.

Inteligentne specjalizacje napędzają inwestycje

Lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, informatyka i telekomunikacja, a także jakość życia to obszary, które wytyczają drogę gospodarczego rozwoju regionu. Zdefiniowanie inteligentnych specjalizacji wyznaczyło kierunki wspierania badań i kreowania innowacji, a przez to stałego wzrostu potencjału gospodarczego, który jest coraz częściej dostrzegany przez krajowych i zagranicznych inwestorów. Województwo podkarpackie możemy zaliczyć do regionów o wyróżniającym się potencjalne naukowo-badawczym, szczególnie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W stolicy Podkarpacia powstanie nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe Asseco Innovation Hub. Jego zadaniem będzie opracowywanie zaawansowanych technologii IT dla najważniejszych sektorów gospodarki. Inwestycja ma przyczynić się do powstania ok. 400 nowych miejsc pracy, a całkowita wartość projektu wyniesie ponad 80 mln zł.

Szczególne znaczenie mają także rozwiązania z dziedziny eko-technologii, która razem z odpowiedzialną turystyką, ekologicznym, zrównoważonym rolnictwem i przetwórstwem składają się na obszar tzw. jakości życia. - W naszej firmie tworzymy światowej klasy technologie. Dzięki inwestycjom w innowacyjne rozwiązania jesteśmy w stanie zatrzymać kadry w regionie. Ludzie, naukowcy, którzy realizowali swoje pasje naukowe na Zachodzie, wrócili, osiedlili się i dzisiaj realizują je razem z nami, na Podkarpaciu - mówi Dawid Cycoń, prezes ML System. Firma zajmuje się produkcją i dystrybucją nowoczesnych paneli fotowoltaicznych i należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Obecnie planuje rozpoczęcie masowej produkcji transparentnych szyb fotowoltaicznych z wykorzystaniem technologii kropek kwantowych.

Obecność i świadectwo znanych marek zachęca kolejnych przedsiębiorców lokowania inwestycji na Podkarpaciu. Doskonałym przykładem jest wspólne przedsięwzięcie firm Lufthansa Technic i MTU Aero Engines, dzięki któremu powstanie 800 nowych miejsc pracy, a firma EME Aero stanie wiodącym specjalistą na rynku serwisowania silników lotniczych turbowentylatorowych przekładniowych (GTF) wykorzystywanych przez samoloty Airbus oraz Boeing.

Wsparcie dla biznesu

Inwestorów przyciągają również specjalne strefy ekonomiczne, które stwarzają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, oraz wsparcie Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego "AEROPOLIS", pierwszego branżowego parku w Polsce i jednego z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w makroregionie Polski Wschodniej. Jego obszar to w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 170 ha, a także zaplecze naukowo-badawcze wykorzystujące potencjał miejscowych uczelni wyższych.

Dzięki obszarom przyjaznym biznesowi, szeregowi ośrodków naukowo-badawczych, rozwiniętemu zapleczu edukacyjnemu i wykwalifikowanym kadrom, województwo podkarpackie jest najchętniej wybieranym regionem przez inwestorów lokujących przedsięwzięcia na terenie Polski Wschodniej.

Funkcjonowanie obiektów wystawienniczo-kongresowych takich jak G2A Arena czy Hotel Arłamów przyczynia się do rozwoju przemysłu spotkań - to właśnie na Podkarpaciu odbywa się jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce – Kongres 590. Dodatkowo bogate walory przyrodnicze i wyjątkowo czyste powietrze sprawiają, że region jest coraz chętniej wybieranym miejscem na wyjazdy typu bleisure, a także wspaniałym miejscem do życia.

Duch przedsiębiorczości wykreowany już w XIX wieku przez Ignacego Łukasiewicza bez wątpienia jest na Podkarpaciu ciągle obecny. Ówczesne wielkie osiągnięcia zaszczepiły w mieszkańcach regionu „gen innowacyjności” i po dziś dzień inspirują do poszukiwania i tworzenia nowoczesnych rozwiązań, których celem jest podniesienie jakości codziennego życia.

