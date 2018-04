Podróże bez wiz, lepsza praca. Czemu Polacy decydują się na zagraniczne paszporty

Fot. PAJIC/SIPA Brytyjski paszport umożliwia podróż bez wiz do 177 państw

Polacy i Rumuni najchętniej w Unii Europejskiej starają się o zagraniczne paszporty. Nasi rodacy decydują się przede wszystkim na obywatelstwa niemieckie, brytyjskie, irlandzkie i szwedzkie. Sprawdzamy, jakie mają z tego profity.

Jak wynika z danych Eurostatu w 2016 r. 19,8 tys. Polaków dostało zagraniczny paszport. Najczęściej był to dokument z Niemiec (6,7 tys.) i Wielkiej Brytanii (4,4 tys.). Także w Irlandii i Szwecji jesteśmy największą grupą narodowościową z Unii, która otrzymuje obywatelstwo.

Otwarte granice

W rankingu Nomad Passport Index 2018, wszystkie wyżej wymienione kraje są lepiej notowane od Polski. Punkty w tym rankingu przyznawane są w 50 proc. za liczbę państw, do których dany paszport umożliwia bezproblemowy, bezwizowy wjazd (visa-free travel).

Na pozostałą połowę składają się wolność podatkowa, postrzeganie na świecie, możliwość posiadania podwójnego lub wielokrotnego obywatelstwa i ogólna wolność obywateli.

Najbardziej swobodne podróżowanie zapewnia paszport niemiecki (179 państw bez wizy), następnie szwedzki (178), brytyjski (177) i irlandzki (176). Mając w kieszeni polski dokument, zwiedzimy bez zbędnych formalności 163 kraje.

Zaletę posiadania zagranicznego paszportu dostrzega pani Katarzyna, która w Londynie pracuje jako pomocnik nauczyciela.

- Niedługo minie pięć lat odkąd tu jestem i będę mogła ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo. Fajnie by było móc podróżować do USA, czy Australii bez wiz. Na razie jednak o tym nie myślę i nie wiem, czy w ogóle będę składać dokumenty, bo to wszystko kosztuje około 2 tys. funtów - zastanawia się Polka.

Brexit daje do myślenia

Powodem, dla którego nasi rodacy na Wyspach chętniej zaczęli składać wnioski o przyznanie obywatelstwa, może być wizja Brexitu.

- Negocjacje w tej kwestii nie zostały zakończone i być może swego rodzaju niepewność co do własnego statusu w niedalekiej przyszłości skłania obywateli Polski do ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo - uważa prawnik dr Tomasz Dubowski z Uniwersytetu w Białymstoku.

Pani Katarzyna również z tego względu rozważa starania o odpowiednie dokumenty.

- Urodziłam tu rok temu syna. On ma brytyjski paszport. Choćby ze względu na dziecko nie powinni mnie stąd wyrzucić, ale kto wie? Może lepiej będzie zrobić to obywatelstwo - zastawia się Polka mieszkająca w stolicy Anglii.

Obywatel z szansą na lepszą pracę

Zachętą do starania się o obywatelstwo może być wizja lepszej pozycji na rynku pracy. Choć w unijnych krajach obowiązuje swoboda podejmowania pracy, to są pewne zawody zarezerwowane tylko dla obywateli danego kraju.

Mając na przykład brytyjski paszport można ubiegać się o pracę w tamtejszej armii. Do bycia policjantem wystarczy status rezydenta. Obywatelstwo jest wymagane natomiast do pracy w szwedzkiej mundurówce.

Poza tym powszechna jest opinia, że posiadanie paszportu danego kraju jest przydatne podczas rekrutacji w zasadzie do każdej pracy. Gdy ma się odpowiednie kompetencje, obywatelstwo może być dodatkowym atutem.

Polski głos za granicą

Kolejną korzyścią wynikającą z posiadania obywatelstwa danego kraju jest możliwość uczestniczenia w wyborach. Polscy emigranci, szczególnie ci, którzy od dłuższego czasu mieszkają za granicą, czują coraz silniejszą więź z nową ojczyzną i potrzebę uczestniczenia w jej życiu publicznym.

Udział w wyborach i referendach daje poczucie przynależności do danego kraju, a i politycy coraz częściej w kampaniach wyborczych pochylają się nad sprawami mniejszości, by zawalczyć o ten elektorat.

Wymagania

Aby zostać obywatelem danego kraju, trzeba spełnić szereg warunków.

- W przypadku wtórnego nabycia obywatelstwa, czyli nie poprzez urodzenie, wśród tradycyjnych wymogów wymienia się chociażby wymóg legalnego zamieszkiwania w danym państwie przez dany okres, osiągniecie odpowiedniego wieku (np. 18 lat), niekaralność, czy znajomość języka. Niektóre państwa wymagają także wykazania się wiedzą na ich temat - wylicza dr Dubowski.

Często oprócz konieczności przebrnięcia przez wiele formalności, zniechęca też ich koszt. Jak mówiła pani Katarzyna, w Wielkiej Brytanii to około 2 tys. funtów, a więc prawie 10 tys. zł. Koszt irlandzkiego obywatelstwa to ponad 1200 euro.

