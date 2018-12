Prąd i śmieci według nowych cenników. Drogo w nowym roku

O ile za droższy prąd dla szkół, przedszkoli i lokalnego transportu miasta i spółki komunalne na razie płacą z własnej kasy, tnąc wydatki na inwestycje, to wyższe opłaty za śmieci gminy przerzucą bezpośrednio na mieszkańców – zauważa "Puls Biznesu".

-- Wzrost opłat za odbiór odpadów wynika wyłącznie ze stawek zaoferowanych przez firmy w przetargach. Miasto nie może zarabiać na śmieciach ani grosza. Koszty pracy, paliwa, prądu ostatnio bardzo poszły w górę. To wszystko jak zwykle uderza w konsumentów - powiedział w rozmowie z "PB" Marcin Masłowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Łodzi.

Wyższe stawki nie wynikają ze złej woli samorządów, lecz przede wszystkim ze zmieniających się przepisów. Zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra środowiska, wkrótce będziemy odpady segregować na więcej frakcji. To wiąże się z koniecznymi inwestycjami również dla firm.

To jednak nie jedyna przyczyna podwyżek. Karol Wójcik, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami wskazuje również na tzw. opłatę marszałkowską, która jest częścią opłaty za każda tonę odpadów trafiających na składowisko

- Wzrosła ona w tym roku dla kluczowych frakcji o kilkaset procent: z 24,15 zł w 2017 r. do 140 zł w 2018 r. i 170 zł w 2019 r. Trzeba to wkalkulować w cenę za tonę odpadów przyjętych do zakładu przetwarzania -- wyjaśnia.