Pogoda dla inwestorów? Mody a prognozy społeczne

Bum na apart-hotele trwa, a inwestorzy mnożą oferty obiecując szybki, stały i gwarantowany zysk.

Z łatwością można zauważyć, że wysokość oprocentowania na bankowych lokatach i skarbowych obligacjach przegrywa z oferowanymi stopami zwrotu z inwestycji w apart-hotele. Zastanawiając się jednak nad kwestią bezpieczeństwa i gwarancji zysku z zakupy nieruchomości na wynajem warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Stabilne fundamenty

Niektóre inwestycje powstają bez bankowego wsparcia finansowego, dzięki zainteresowaniu i środkom pochodzącym od inwestorów. Co, za tym idzie w wielu przypadkach sprzedawane są jeszcze nieistniejące inwestycje, kuszące przedstawionym jedynie na wizualizacji eleganckim, często luksusowym wyglądem, który ma przyciągnąć przyszłych lokatorów. Realizacje pozostające na etapie inwestycji w fazie projektu niosą za sobą spore ryzyko finansowe, dotyczące przede wszystkim osób lokujących w nich swoje oszczędności. Warto zatem uprzednio sprawdzić poprzednie dokonania inwestora prowadzącego sprzedaż. A już z pewnością najlepiej wybrać zakup apartamentu w istniejącym już obiekcie. Myśląc o zakupie mieszkania, które będzie wynajmowane krótkoterminowo, należy zwrócić uwagę także na zapowiadane zmiany legislacyjne dotyczące apart-hoteli, prowadzące do tego by wynajem krótkoterminowy był prowadzony na analogicznych do hoteli warunkach. Według projektu rozporządzenia obiekty wynajmowane przez klientów do 30 dni będą podlegały m.in. obowiązkom rejestracyjnym oraz kontrolom.

Obserwacja rynku

Kolejna kwestia dotyczy odpowiedniego zarządzania inwestycją, w taki sposób, by generowała zyski. Doświadczony operator jest w stanie zapewnić swoim klientom właściwą obsługę, przewidzieć sytuacje problemowe i im zapobiec. Zwrot z inwestycji typu apart-hotel zależy jednak w istocie też od wielu innych czynników. Kluczowa jest lokalizacja, cena, standard wykonania oraz jak w danej chwili wygląda na rynku konkurencja oraz jaką ma politykę cenową. Panująca obecnie „moda” na inwestycje w wynajem krótkoterminowy powoduje, że konkurencja w tym obszarze staje się coraz większa. Istnieje zatem obawa, że w niedalekiej przyszłości rynek stanie się przesycony. Myśląc o zakupie apartamenty na wynajem warto prześledzić także społeczne mody i tendencje, które mogą wpływać na poziom zysku z inwestycji. Nie można pominąć także weryfikacji kwestii gwarantowanego zysku. Istotne jest by dokładnie sprawdzić, czy i kiedy osiągany jest widniejący w danej ofercie inwestycyjnej procent zysku.

Społeczne prognozy

Coraz popularniejszą formą inwestycji, jest zakup apartamentu senioralnego na wynajem. Z powodu zachodzących w Polsce zmian demograficznych usługi dla seniorów stają się jedną z istotniejszych gałęzi rynku. Coraz więcej dzieci nie może samodzielnie opiekować się rodzicami, z powodu pracy w innych miastach lub wyjazdów za granicę. Decydują się wtedy skorzystać z usług w popularnym za granicami modelu assisted living. Z drugiej strony sami seniorzy coraz częściej pragną jak najdłużej pozostać aktywnymi i niezależnymi, a nie spędzać emeryturę w domu starości. Pierwsze osiedle senioralne w Polsce z apartamentami na wynajem zostało stworzone przez spółkę holdingową Nile Invest Sp. z o.o., która z sukcesem zrealizowała już kilka projektów w branży usług senioralnych. Po uruchomieniu osiedla w 2016 r. wszystkie apartamenty zostały wynajęte. Potencjalny inwestor, który zakupi apartament senioralny na wynajem może liczyć na gwarantowany zysk na poziomie 5% rocznie.

W obliczu wszystkich informacji dotyczących zmian na rynku, trudno prognozować, jak będzie rozwijał się segment wynajmu krótkoterminowego typu apart-hotele. Pewne jest jednak to, że zapotrzebowanie na usługi dla seniorów będzie rosnąć.

Więcej informacji znajdziesz też na:

www.apartamentysenioralne.pl

www.facebook.com/seniorapartmentspoland

Senior Apartments Sp. z o.o.

Ul. S. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa