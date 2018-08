Pojechaliśmy zobaczyć środek Europy, pracowaliśmy w Mielnie, wypoczywaliśmy na działkach. Tak wakacje spędzają Polacy

Ruszyliśmy też poza granice kraju. Jako pierwsi opisaliśmy, że archeolog Maciej Grzelczyk odkrył w Afryce malowidła naskalne sprzed kilkunastu tysięcy lat. I chociaż nie jest to jego pierwszy sukces, w rozmowie z Wirtualną Polską przyznawał z uśmiechem: "Ekipa z Polski, z którą jeżdżę na wyprawy, to zespół jednoosobowy".

Trafiliśmy też do muzeum w Pniewie. Odwiedza je nawet 50 tysięcy turystów. Jak magnes działa legenda jednej z największych podziemi fortyfikacyjnych świata. Na ich zbudowanie III Rzesza wydała równowartość ówczesnych pięciu dywizji pancernych. Gdzie byliśmy? W Kęszycy. To wieś położona ok. 10 kilometrów od Międzyrzecza. Tuż za domami są zapory przeciwczołgowe, czyli tzw. zęby smoka. Nieco dalej, w porośniętej krzakami skarpie, tajemnicze umocnienia. Co dalej? Więcej przeczytasz w materiale Alexa Kłosia.

Oprócz tego sprawdzaliśmy, którymi drogami na wakacje będą mogli jeździć Polacy. Wnioski? Na ekspresówki będziemy wszyscy musieli poczekać do przyszłorocznego sezonu urlopowego. Sprawdzaliśmy ceny na lotniskach i w kurortach, próbowaliśmy też sezonowej pracy. Gdzie? Nad morzem, w smażalni.