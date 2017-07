Tak się obchodzi prawo. Gigant dodał tylko "01" i znowu jest w Polsce

Fot. Sputnik/Eastnews

Pokerowy gigant gra w kotka i myszkę z polskim prawem. Choć adres jego serwisu trafił na rejestr blokowanych stron, to Pokerstars uruchomił nową domenę z dopiskiem "01". Pod nią znowu działa ten sam serwis z pokerem on-line, ale dostęp do niego nie jest blokowany z terytorium naszego kraju.

Przypomnijmy, że od 1 lipca obowiązują u nas przepisy nakazujące dostawcom internetu blokowanie stron internetowych oferujących usługi hazardowe. Ministerstwo Finansów stworzyło specjalny rejestr domen (dokładna nazwa to Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą), na której znajduje się obecnie ponad 700 witryn. Orange, Netia, UPC czy każda inna firma ma obowiązek przekierowywać każdego internautę, który na nie wchodzi na strony ministerstwa.

Przed 1 lipca na money.pl pisaliśmy, że choć blokowanie startuje, to wśród domen brak serwisów pokerowych, w tym właśnie Pokerstars. Obecnie to światowy lider, który ma miliardowe przychody i miliony klientów, a w Polsce w zasadzie status monopolisty. Kilkanaście dni po naszym artykule Ministerstwo Finansów dopisało domenę pokerstars.eu do rejestru, a dostawcy internetu w ustawowym terminie 24 godzin zaczęli blokować do niej dostęp.

Tego samego dnia, w którym Pokerstars znalazł się w rejestrze, w sieci pojawiła się inna strona - www.pokerstars-01.eu. Na liście zakazanych witryn jej nie ma, więc nikt jej nie blokuje, a gracze mogą bezproblemowo na nią wejść (działa tylko przy wpisaniu na początku www).

- Na Węgrzech już ten sposób testowali, więc pewnie teraz przenieśli go na polski grunt. Takie obchodzenie prawa nie jest więc dla nich nowością - mówi nam anonimowo przedstawiciel branży hazardowej.

- Muszą mieć jakichś prawników i papiery, które w ich opinii pokazują, że nasze prawo jest niezgodne z prawem unijnym. Stąd takie rozwiązanie - dodaje inna osoba związana z pokerem.

Sam Pokerstars nie odpowiedział na nasze pytania w tej sprawie. Czekamy też na komentarz Ministerstwa Finansów.

- Nie chcemy komentować tej sprawy. Cały czas jednak stoimy na stanowisku, że Polsce potrzebna jest liberalizacja prawa. To będzie najlepsze i dla bezpieczeństwa klientów, i dla graczy, i dla budżetu państwa - mówi Paweł Purski ze Stowarzyszenia Wolny Poker.

Dodajmy, że procedura wpisania do rejestru nie jest zbyt skomplikowana. Zajmuje się tym podległy resortowi urząd skarbowy. Jeśli więc urzędnicy zechcą i się pospieszą, to nowa domena może być blokowana z 2-3 dni. Z drugiej strony i przed tak szybką reakcją zabezpieczył się Pokerstars. Jak sprawdziliśmy, serwis zarezerwował domeny od pokerstars-01.eu do pokerstars-10.eu.

Ustawa hazardowa da nawet 2,5 mld zł do budżetu