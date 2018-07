Pół miliona zł premii na liczniku LINK4 Kasa Wraca

Zalety programu LINK4 Kasa Wraca dostrzegają nie tylko klienci, ale też eksperci.

Telematyczni kierowcy ubezpieczeni w LINK4 wygenerowali już ponad pół miliona zł premii w programie Kasa Wraca. Dzięki bezpiecznemu stylowi jazdy rekordzista obniżył cenę polisy przy odnowieniu o ponad 1,2 tys. zł.

Od kwietnia 2017 roku do programu przystąpiło 18,5 tys. kierowców, którzy z regularnie włączoną aplikacją przejechali ponad 30 mln km. Po zamknięciu pierwszych okresów rozliczeniowych aż 90 proc. uczestników programu podejmuje decyzję o kontynuowaniu bezpiecznej jazdy z LINK4.

- W naszym programie telematycznym stawiamy przede wszystkim na promocję bezpieczeństwa na drogach, ale zależy nam także na pozytywnych doświadczeniach klientów i budowaniu z nimi regularnych relacji. Słuchamy opinii uczestników i tam, gdzie to jest możliwe, uwzględniamy je, by promocja jak najlepiej odpowiadała na ich oczekiwania – tłumaczy Agnieszka Wrońska, prezes zarządu LINK4.

Agnieszka Wrońska, prezes zarządu LINK4

W programie Kasa Wraca kierowcy posiadający ubezpieczenie komunikacyjne w LINK4 mogą zdobywać premie finansowe za bezpieczny styl jazdy. Analiza uwzględnia przejechany dystans, płynność jazdy i teren, po którym ubezpieczony się porusza. Na jej podstawie uczestnik jest klasyfikowany do odpowiedniego profilu, co decyduje o wysokości przyznanej premii finansowej. Ich sumę po roku ubezpieczeni mogą zamienić na zwrot części składki za polisę lub zniżkę przy zawarciu kolejnej umowy, nawet do 30 proc.

Analizę stylu jazdy umożliwia specjalny moduł Kasa Wraca w aplikacji NaviExpert, który jest partnerem projektu. Każdy, kto zdecyduje się na ubezpieczenie samochodu w LINK4, otrzymuje taką nawigację gratis. Dzięki tej współpracy kierowcy na bieżąco otrzymują informacje o stylu jazdy, przepisowości i generowanych premiach. A tych ostatnich przybywa z każdym tygodniem. Łączną liczbę gromadzonych nagród w programie można sprawdzić na stronie www.link4.pl.

- W połowie maja udostępniliśmy na naszej stronie licznik, który wyświetla łączną wartość nagród w programie Kasa Wraca. Chcemy w ten sposób pokazać, że mówimy o realnych korzyściach, jakie nasi klienci mogą osiągnąć w programie, jeśli tylko będą jeździć płynnie i przepisowo – przekonuje Patrycja Kotecka, dyrektor Pionu Marketingu LINK4.

Patrycja Kotecka, dyrektor Pionu Marketingu LINK4.

Zalety programu LINK4 Kasa Wraca dostrzegają nie tylko klienci, ale też eksperci. Jury konkursu „Gazety Bankowej”, podczas uroczystej gali 11 kwietnia 2018 roku, wyróżniło program w 16. edycji konkursu „Lider 2017” w kategorii „Bankowość i Inne instytucje finansowe”. To kolejna nagroda po tytule „Lidera 2016”, który został przyznany LINK4 za telematyczne rozwiązanie rok wcześniej.