Policjanci wyszli z komend. Na poszukiwanie nieruchomości pod Mieszkanie Plus

Fot. East News/ARKADIUSZ ZIOLEK Policja w służbie sztandarowego rządowego programu

Dwa dni dostali policyjni logistycy na wytypowanie nieruchomości, które można przekazać pod budowę mieszkań z programu Mieszkanie Plus. Pismo Komendy Głównej Policji w tej sprawie doszło do wszystkich komend wojewódzkich w kraju.

Miało to miejsce w ubiegłym tygodniu – ustalili dziennikarze TVN24 BIS. Adresatami pisma byli zastępcy komendantów wojewódzkich do spraw logistyki.

"W związku z poleceniem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy nieruchomości znajdujących się w dyspozycji Państwa jednostek możliwych do wykorzystania w realizacji pierwszego instrumentu pakietu Mieszkanie plus" – tak zaczyna się rzeczony list.

Wytyczne co do nieruchomości były bardzo ścisłe. Wytypowane obiekty miały mieć min. 0,5 hektara powierzchni, dostęp do drogi publicznej i bliskość infrastruktury publicznej, jak szkoła czy przedszkole.

Pleśń w pierwszych rządowych mieszkaniach. "Dostarczaliśmy tylko pieniądze"

Czas realizacji zadania? Policjanci dostali dwa dni na sporządzenie na piśmie listy obiektów. Dziennikarze TVN24 BIS zapytali, czy własne polecenie spełniła KGP, tj. czy policyjna centrala wskazała jakieś nieruchomości. – Nie przekazaliśmy, bo nie posiadamy takich nieruchomości – udzielono im odpowiedzi.

Zdaniem KGP dwa dni na wskazanie nieruchomości to także wystarczający czas, aby spełnić takie polecenia, bo "policyjni logistycy na bieżąco wiedzą, jakimi nieruchomościami gospodarzą".

Wedle informacji TVN24 BIS, polecenie w sprawie wyszukiwania obiektów spłynęła z samego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ale biuro prasowe resortu milczy na ten temat. Nie udzieliło także odpowiedzi na pytanie, czy samo ministerstwo przekazało jakieś tereny dla Mieszkania Plus i czy podobne polecenia jak policja otrzymały inne służby, tj. Straż Pożarna, Straż Graniczna czy Służba Ochrony Państwa.

