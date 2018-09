Po 65 latach czas na emeryturę, także dla polityka. Tego chcą Polacy

Fot. RAFAL OLEKSIEWICZ/REPORTER Sondaż może nie spodobać się najważniejszym politykom

Polityczna emerytura? Zdaniem Polaków, powinna się zaczynać wraz z 65. urodzinami. Tylko 12 procent ankietowanych twierdzi, że nie powinno być dla polityków wiekowych ograniczeń.

Według 38 proc. ankietowanych, górny wiek dla polityka to 65 lat. Natomiast aż 21 procent uznaje, że tą granicą powinno być 60 lat. Zaledwie 12 procent jest natomiast zdania, że polityk może wykonywać swoje obowiązki niezależnie od wieku. Zdaniem 10 procent, polityczna emerytura powinna się zaczynać w wieku 70 lat - wynika z sondażu "Rzeczpospolitej".

Ten sondaż może się nie spodobać najbardziej rozpoznawalnym polskim politykom. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ma na przykład już 69 lat. Ale sześćdziesiątkę przekroczył już też szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wpływowy szef partii rządzącej zresztą nierzadko wypowiada się na temat swojego wieku.

- 69 lat w polityce to jest oczywiście sporo, ale to nie jest jeszcze wiek emerytalny - mówił niedawno prezes PiS we Wrocławiu. - Kiedy powiem, że już będę rezygnował, albo też jakieś obiektywne powody doprowadzą do tego, że będę musiał zrezygnować, no to oczywiście wtedy ta sprawa stanie. W tej chwili takiego problemu nie ma - dodał jednak.

