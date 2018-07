Polska branża transportowa zadłużona na prawie miliard złotych. Coraz trudniejszy biznes

Do firm często nie docierają zlecenia o wartości przewyższającej koszty transportu.

Długi polskich firm transportowych urosły do 925 mln zł. To prawie o połowę więcej niż dwa lata temu. Branża tłumaczy to coraz trudniejszymi warunkami prowadzenia biznesu i rosnącą liczbą nielegalnych uczestników tego rynku. Wielu firmom grozi utrata płynności.

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że przeciętny przewoźnik ma pięć niespłaconych faktur wartości 39 tys. zł. Jak pisze "Rzeczpospolita", przede wszystkim niepokoi szybki przyrost długu, który w ostatnich 12 miesiącach powiększył się o 40 proc.

Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych tłumaczy, że dług rośnie z powodu wciąż wydłużającego się łańcucha zobowiązań. - Sytuacja staje się coraz gorsza, ponieważ gęstnieje sieć nielegalnych uczestników rynku - mówi gazecie. Jak wyjaśnia, do firm często nie docierają zlecenia o wartości przewyższającej koszty transportu.

Z kolei Małgorzata Zdrodowska ze Stowarzyszenia Przewoźników Podlasia mówi, że pośrednicy często nie regulują zobowiązań. - Z powodu niewypłacalności jednego z większych spedytorów zagrożone jest istnienie 150 firm transportowych z Polski - wskazuje.

Branża transportowa narzeka także nie nierówność stron w umowach. Firmy transportowe muszą płacić bardzo wysokie kary za każde spóźnienie, a firmy spedycyjne zastrzegają sobie możliwość odwołania przewozu, nawet gdy ciężarówka została już podstawiona.

