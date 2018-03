Polska dogania Zachód. OECD: 500+ wyciąga z biedy, rynek pracy kwitnie

Poziom życia w Polsce rośnie, gospodarka osiąga dobre wyniki a rynek pracy kwitnie - takie wnioski płyną z opublikowanego w poniedziałek raportu OECD. Dzięki temu nasz kraj dogania Zachód. W raporcie wskazano również na pozytywne efekty programu 500+, który pomógł zwalczyć w Polsce ubóstwo.

Eksperci OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) chwalą polski rynek pracy, który przeżywa boom i odnotowuje najniższe bezrobocie od 20 lat. Szacują, że wskaźnik bezrobocia, który w 2017 r. wyniósł 4,9 proc. będzie w najbliższych dwóch latach spadać. W 2018 r. sięgnie 4,2 proc., a w 2019 r. - 3,8 proc.

