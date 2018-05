Polska Fundacja Narodowa nie złoży życzeń Izraelowi. Wyda album o papieżu

Fot. Stefan Maszewski/REPORTER PFN nie wyśle życzeń Izraelczykom, ale wyśle politykom album o papieżu

Polska Fundacja Narodowa miała pomysł na projekt „Happy birthday Israel”, który miał poprawić nadszarpnięty wizerunek Polski w tym kraju. Pieniędzy na ten cel PFN jednak nie dostała, przygotowała za to album o Janie Pawle II.

Na projekt "Happy birthday Israel" miała się składać przede wszystkim emisja spotu z okazji 70-lecia powstania państwa w izraelskiej telewizji. Emisja reklamy miałaby się odbyć w kwietniu. Pomysł przedstawić miał zarząd Fundacji w kancelarii premiera. Zgody na wydanie miliona zł, bo taki przewidziano budżet projektu, jednak nie było - opisuje "Gazeta Wyborcza".

Czytaj też: Ponad 43 mln zł na patriotyczne rejsy. Polska Fundacja Narodowa wykłada kolejne pieniądze

Kusznierewicz: PFN kłamie. O wszystkim dowiedziałem się z mediów. Zobacz wideo:



Zamiast na życzenia, będzie na album o papieżu

Zamiast tego projektu PFN zdecydowała się na inny - wydanie albumu o Janie Pawle II. Ma on przypominać nie tylko o 100-leciu odzyskania niepodległości, ale też o 40-leciu pontyfikatu papieża. Album ma trafić do najważniejszych polityków unijnych, europosłów oraz amerykańskich senatorów. Ale to nie wszystko - finansowany przez PFN album zostanie wysłany również polskim parlamentarzystom - opisuje "GW"

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl