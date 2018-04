Ponad 43 mln zł na patriotyczne rejsy. Polska Fundacja Narodowa wykłada kolejne pieniądze

Fot. Mateusz Ochocki/KFP/Reporter Słynny "Dar Młodzieży" miał popłynąć w "Rejs Niepodległości" po świecie.

Nie jeden a dwa rejsy będzie wspierać Polska Fundacja Narodowa. ”Polska 100”, czyli projekt Mateusza Kusznierewicza pochłonie ok. 20 mln zł. Wyprawa ”Daru Młodzieży” to kolejne 23 mln zł.

Polska Fundacja Narodowa ma rozmach. Finansowana pieniędzmi z 17 spółek Skarbu Państwa instytucja zamierza dofinansować dwa rejsy, które mają uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości – pisze "Gazeta Wyborcza".

Pierwszy to rejs dookoła świata - projekt Mateusza Kusznierewicza i Piotra Obidzińskiego - o którym pisaliśmy w WP. Patronat honorowy roztoczył nad nim resort kultury, a pieczę nad projektem będzie miał Polski Związek Żeglarski. MSZ, Ministerstwo Sportu i Akademia Morska w Szczecinie również będą patronem projektu. Pieniądze wyłoży jednak Polska Fundacja Narodowa.

Ile? Tego dokładnie nie wiadomo. Koszty projektu "Polska 100" na 20 mln zł oszacowała "Gazeta Wyborcza”. Mateusz Kusznierewicz ma popłynąć na francuskim jachcie SFS II zbudowanym w 2011, który PFN kupiła za około 5 mln zł.

Drugi projekt, który wesprze PFN to rejs polskiego żaglowca "Daru Młodzieży”. Jednak i tu, jak podaje "Wyborcza", fundacja kwoty wsparcia podać nie chce.

Ambitne plany związane z "Rejsem Niepodległości" przedstawiał już w październiku 2017 r. kapitan "Daru Młodzieży" Ireneusz Lewandowski - o czym pisaliśmy w money.pl.

Statek ma ruszyć w trasę 3 maja. - Popłyniemy przez Atlantyk, do Kapsztadu. Później będzie Singapur i przejście przez Ocean Indyjski. Potem zawiniemy prawdopodobnie do dwóch portów chińskich i dwóch w Japonii. Dalej Vancouver, Meksyk i Panama (organizator Światowych Dni Młodzieży - przyp. red.) - wyliczał dowódca "Daru Młodzieży". Ostatnim portem na trasie miał być Nowy Jork, z którego żaglowiec miał wrócić do Polski.

Budżet projektu "Rejsu Niepodległości" to 23 mln zł. Jak pisze dziennik, żaglowiec miał płynąć pierwotnie za pieniądze z budżetu państwa, ale ten był w stanie wyłożyć najwyżej 4,7 mln zł. Jak wyjaśnił "Wyborczej" Michał Kania, rzecznik resortu gospodarki morskiej, to koszt remontu statku, opłynięcia świata i wyżywienia dla załogi. Ale potrzebne są tez pieniądze na eventy w portach

Jak sugeruje "Wyborcza", wsparcie dla "Daru Młodzieży" może odbyć się kosztem projektu "Polska 100”. Z anonimowych informacji informatora gazety w partyjnej centrali PiS, rozważano nawet możliwość wycofania finansowania jachtu dla Kusznierewicza, a formuła jego projektu mogła ulec zmianie. Tych informacji nie udało się jednak potwierdzić.