Polska marka podbija świat. Nie boi się międzynarodowej konkurencji

Kamila i Artur Błażejewscy pierwszą własną firmę związaną z kosmetykami do paznokci założyli w Niemczech. To była odpowiedź na niszę w polskiej branży lakierów hybrydowych.

Na początku nie działali pod własnym brandem, dopiero stworzenie własnej marki - NeoNail utorowało im drogę do sukcesu.

Dlaczego hybryda?

- Lakiery hybrydowe zrewolucjonizowały świat kosmetyczny – odpowiada Artur Błażejewski, CEO Cosmo Group.

Manicure hybrydowy jest trwały (utrzymuje się nawet do 21 dni), więc gwarantuje idealny wygląd paznokci. Jego aplikacja nie jest trudna i obecnie można kupić wszystko, co jest potrzebne do jego wykonania w domu: lampę UV lub LED, bazę, odtłuszczacz, lakiery i tzw. top, czyli utwardzacz lakieru.

- To oszczędność czasu i wygoda, czyli idealne rozwiązanie dla nowoczesnych kobiet - mówi Artur Błażejewski.

NeoNail troszczy się także o zdrowie użytkowniczek: lakiery są przebadane dermatologiczne, posiadają atesty, które potwierdzają, że prawidłowo użytkowane są bezpieczne.

Firma oprócz gamy lakierów – oferuje paniom także bogatą ofertę zdobień oraz akcesoriów do stylizacji – nowe produkty pojawiają się na rynku nawet co tydzień.

- Tak zbudowaliśmy strukturę firmy, aby wypuszczanie nowości na rynek nawet co tydzień było dla nas naturalne – mówi Błażejewski.

Dziś w ofercie firmy jest ponad 2500 produktów, w tym ponad 300 kolorów lakierów hybrydowych, jak i niezbędne akcesoria do stworzenia stylizacji paznokci (lampy, pędzelki, pilniki, akcesoria, płyny). Można też kupić tzw. zestawy startowe, które zawierają wszystkie produkty potrzebne do rozpoczęcia przygody z manicurem hybrydowym.

- Zamiast powielać trendy, wyznaczamy je i zaszczepiamy wśród innych – mówi Artur Błażejewski.

Kolejne marki

Sukces NeoNail to także wykorzystanie już kilka lat temu influencer marketingu. Firma udostępniła swoje produkty influencerkom, które pokazały lakiery w kanałach społecznościowych. To dzięki temu produkty marki zaczęły się cieszyć w sieci bardzo dużą popularnością.

- Okazały się hitem – wspomina z uśmiechem Artur Błażejewski. – Blogerki polubiły nas za jakość, bogatą paletę kolorystyczną, a także za innowacyjność produktów.

Firma współpracuje z influencerkami, które nie tylko testują produkty. Rozmawiają o nich także ze swoimi followersami.

- Stawiamy na bliską relację: marka-klient. Chcemy, aby klientki zadawały nam pytania i otrzymywały wyczerpujące i profesjonalne odpowiedzi – mówi Błażejewski.

Sukces lakierów hybrydowych zachęcił Cosmo Group do wykreowania następnych marek skierowanych do różnych grup docelowych:

- Z subbrandem MylaQ trafiamy do młodszych konsumentek (16-24 lata), które rozpoczynają swoją przygodę z lakierem hybrydowym i dysponują mniejszym budżetem – mówi Błażejewski - Produkty MylaQ można kupić w 170 drogeriach Hebe.

Kolejna marka? Revi Titanium Nails, czyli produkty do wykonania manicure metodą tytanową.

- To produkt wyłącznie do salonów kosmetycznych, ponieważ manicure tytanowy mogą wykonywać osoby, które ukończyły specjalne szkolenia – precyzuje Błażejewski.

Podobnie jest z Black Lashes, która jest marką dla profesjonalistów, skierowaną do salonów specjalizujących się w zabiegach przedłużania rzęs.

Ostatnim z wyzwań była marka makijażowa NEO Make Up. Jak przyznaje Artur Błażejewski, przygotowanie całej koncepcji zajęło firmie trochę czasu.

- Długo pracowaliśmy nad odpowiednimi recepturami i stworzeniem marki premium, która będzie polską kolorówką, stojącą obok międzynarodowych marek kosmetycznych – dodaje CEO Cosmo Group.

Innowacyjność i empatia

Rynek kosmetyków to ogromna konkurencja - w Polsce dostępnych jest około 140 marek kosmetyków do makijażu. Dla Cosmo Group jasne było i jest, że ich oferta musi się wyróżniać i być autentyczna. Nawet jak masz najlepszy produkt, musisz też zadbać o wybór kanałów dystrybucji. To kolejny sukces Cosmo Group.

- To dziś podstawowe założenie determinujące sukces lub jego brak w przyszłości handlowej marki – twierdzi Błażejewski.

Firma, choć postawiła na innowacyjne produkty, to wciąż kluczowe dla niej jest to, by słuchać kobiet. Stąd tak ważne dla są badania marketingowe, by otwierać się na kolejne grupy docelowe i dopasowywać ofertę.

Ile trwało wprowadzenie na rynek marki NEO Make Up? Kilka miesięcy intensywnej pracy dużej grupy specjalistów: kosmetologów, marketingowców, brand managerów, jak i działów firmy: jakości, logistyki oraz sprzedaży.

Błażejewski nie ma wątpliwości, że dobrze dobrany zespół to klucz do sukcesu:

- Przed premierą każdego kosmetyku musimy mieć pewność, że produkt przeszedł pozytywnie wszystkie testy i badania – zapewnia Artur Błażejwski.

Polskie lakiery także w Turcji

W Polsce lakiery hybrydowe NeoNail można kupić w 140 perfumeriach Douglas i tysiącu mniejszych drogerii w całym kraju.

Cosmo Group jako pierwsza firma zaczęła też sprzedaż lakierów hybrydowych w galeriach handlowych. W całej Polsce takich punktów jest już 190.

- Chcemy być jeszcze bliżej naszych klientek, zagwarantować im łatwą dostępność produktów, dlatego planujemy ekspansję w mniejszych miejscowościach – opowiada Artur Błażejewski. - Uzupełnieniem stacjonarnej sprzedaży są także sklepy internetowe dedykowane poszczególnym markom.

Poza Polską Cosmo Group jest obecna w 38 krajach. Działania eksportowe realizowane są poprzez dystrybutorów mających wyłączność na reprezentowanie firmy w danym kraju, ale i przez bezpośrednie działania.

- Eksportujemy nasze lakiery hybrydowe do większości krajów Unii Europejskiej, jak również do Rosji, Turcji czy Szwajcarii – mówi Artur Błażejewski.

Od 2016 roku firmie udało się zdobyć ponad 70 kontrahentów w różnych zakątkach świata. Marka NeoNail w Rosji należy do TOP 3 w kategorii lakierów hybrydowych.

Sprzedaż poza kraje UE stanowi 40 proc. obrotu eksportowego Cosmo Group.

Poza granicami najlepiej sprzedają się czerwienie oraz kolory nude i żele budujące, w tym innowacyjny produkt Duo Acrylgel, który łączy w sobie właściwości żelu i akrylu.

W Rosji natomiast najbardziej popularne są produkty do stylizacji french manicure.

Plany na najbliższe lata?

- To dalszy rozwój poszczególnych brandów z naszego portfolio poprzez systematycznie powiększanie sieci dystrybucji – mówi Artur Błażejewski. - Kolejnym projektem jest budowa centrum badawczo-rozwojowego w Poznaniu. To inwestycja warta kilka milionów złotych.

